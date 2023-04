Najlepsza karta graficzna - ranking najnowszych układów graficznych 2023

Nie oznacza to, że w segmencie laptopowym nie ma żadnych ciekawych dedykowanych układów Radeon - są, ale w stosunku do laptopów z układami NVIDII jest ich po prostu niewiele. Z poprzedniej serii układów Radeon można np. znaleźć ciekawe laptopy z układami Radeon RX 6500M, 6600M, czy 6700M. Na rynku lądują już jednak modele laptopów z układami Radeon RX serii 7000 i w polskich sklepach można już znaleźć pierwsze egzemplarze. Ceny - jak to w przypadku produktu dopiero co wchodzącego na rynek - wysokie.