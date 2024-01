AMD powiela błędy konkurencji. Test Radeona RX 7600 XT

W przypadku Radeona RX 7600 XT firma AMD poszła tą samą drogą co NVIDIA w przypadku krytykowanego modelu GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Czyli - powiększenie pojemności VRAM i... to by było w zasadzie na tyle. No ok, w Radeonie RX 7600 XT zwiększono również taktowanie rdzenia i dodano złącze DP w wersji 2.1. Cała reszta bez zmian. A cena?