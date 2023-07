Polscy gracze stoją przed trudnym wyborem. GeForce RTX 4060 czy 4060 Ti? - recenzja

Do testów trafił do nas model RTX 4060 Palita (Dual) i 4060 Ti Gainwarda (Ghost) - są to jedne z najtańszych modeli na rynku, więc nie ma tu żadnych zbędnych wodotrysków niepotrzebnie podbijających cenę kart, które z założenia miały być tanie. Równocześnie producenci ustrzegli się jakichś większych niedociągnięć - nie narzekałem ani na generowany hałas, ani na temperatury.