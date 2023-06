Jak wyciszyć komputer i obudowę? Oto co trzeba zrobić

Gdy tylko zaczynasz grę lub pracę wymagającą poważniejszych obliczeń, to twój komputer zaczyna tak szumieć wentylatorami, jakby zaraz miał zamiar odlecieć? Głośno pracujące wentylatory to nie wszystko, przecież źródeł hałasu jest jeszcze sporo - dyski HDD do cichych nie należą, a wibracje i drgania również dokładają swoje.



Na całe szczęście sposobów na cichy komputer jest dużo i co najmniej kilka z nich na pewno ci się przyda. Niektóre ze sposobów na wyciszenie sprzętu wymagają nakładów finansowych, ale inne można zastosować całkowicie za darmo.