Obudowa zewnętrzna HDD to sposób na tani dysk przenośny

Myślisz o zakupie dysku przenośnego, ale nie chcesz wydawać fortuny? Poszukaj jakiegoś peceta z demobilu, wymontuj z niego HDD i kup samą obudowę.

OFERTA: Obudowę zewnętrzną dysku HDD 3,5" marki UGREEN kupisz w Sklepie Spider’s Web za 119 zł.

Dyski przenośne to bardzo przydatne akcesoria. Można korzystać z nich jak dużego pendrive’a, kopiować na nie pliku multimedialne do odtwarzania na telewizorze, przechowywać na nich kopie zapasowe najważniejszych danych, w tym np. pamiątkowych zdjęć itp. Tego typu nośniki spodobają się też posiadaczom konsol do gier, którzy narzekają wiecznie na brak miejsca.

Problem w tym, że szybkie i kompaktowe dyski zewnętrzne są drogie, ale nie każdy przecież potrzebuje akcesorium tego typu z najwyżej półki. W wielu przypadkach lepiej może się sprawdzić zewnętrzny HDD, który nie będzie się cechował ani niewielkimi gabarytami, ani szybkim transferem danych, ale zapewni bardzo korzystny stosunek ceny do gigabajta pojemności.

Dobrym zakupem może okazać się również obudowa zewnętrzna na dysk HDD.

Zamiast kupować nowy dysk zewnętrzny, warto sprawdzić, czy nie mamy jakiegoś zwykłego HDD pod ręką. W wielu domach można znaleźć stare pecety, z których nikt nigdy nie wymontował podzespołów. Warto zajrzeć do piwnicy albo na strych w poszukiwaniu maszyny, z której da się wymontować taki podzespół lub popytać znajomych, czy takowym nie dysponują.

W ofercie marki Ugreen znalazła się obudowa zewnętrzna dysku HDD, w której można umieścić nośnik o standardowej wielkości 3,5”. Po instalacji takiego dysku — czy to wyciągniętego z piwnicy, czy to dokupionego oddzielnie — można go podłączyć poprzez port USB 3.0 do komputerów z systemami Windows, macOS oraz Linux. Nośnik będzie również kompatybilny z konsolami do gier takimi jak PS4 i Xbox One.

Akcesorium marki Ugreen o wymiarach 194 mm x 117 mm x 38 mm jest porządnie wykonane, a standardowe dyski HDD i SSD o wielkości 3,5” i pojemności do 10 TB są w nim odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za sprawą gąbki pochłaniającej wstrząsy. Co przy tym istotne, do montażu dysku w obudowie nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia

