Matryce RAID - jak działają, co dają i jak je zrobić?

Główną zasadą w przypadku RAID (zwłaszcza 0) jest to, by łączyć dwa jednakowe dyski, bo przyniesie to najlepsze efekty. Inne konfiguracje oczywiście są możliwe, ale efekt nie zawsze będzie zgodny z oczekiwaniami. Gdy zastosujemy dwa różne dyski, to zawsze szybszy dysk będzie równał do wolniejszego. Jakie mamy możliwości?