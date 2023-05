Jak sprawdzić kartę graficzną i czy będzie pasowała do komputera? Dzięki temu unikniesz problemów

Wtyczki zasilające do karty graficznej są wyposażone w 8-pinów... tak samo jak wtyczki zasilające do płyty głównej. Nie warto ich pomylić (a na upartego da się to zrobić), bo zakończy się to zwarciem. Na całe szczęście łatwo je rozróżnić, nawet jeśli nie są podpisane - 8-pinowe wtyczki do kart graficznych mają postać 6+2-pin (8-pinową wtyczkę można rozdzielić na dwie - jedną mniejszą i drugą większą), natomiast 8-pinowe wtyczki zasilające do płyty mają postać 4+4-pin lub zwartą 8-pin.