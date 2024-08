Pod pojęciem resetowania komputera, możemy rozumieć dwie czynności. Pierwsza to zwykłe ponowne uruchamianie komputera, o której szczegółowo piszemy w tym linku. Druga to tzw. resetowanie do stanu początkowego, czyli ponowna instalacja czystego systemu z opcją zachowania lub usunięcia naszych prywatnych plików.



Dawniej - przed czasami Windows 7 - resetowanie komputera do ustawień fabrycznych było zalecane mniej więcej raz do roku. System po takim czasie zwykle zaczynał zwalniać lub powodować inne problemy. Jednak od premiery Windows 10, resetowanie komputera do stanu początkowego jest już znacznie rzadziej wymagane. Nowoczesne systemy działają płynnie przez dłuższy czas, bez wyraźnych oznak zużycia czy konieczności odświeżenia.