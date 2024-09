Jak sprawdzić IP komputera? Zrobisz to w kilka sekund

IP, czyli Internet Protocol, to jeden z najważniejszych fundamentów współczesnej komunikacji sieciowej. To protokół, który określa zasady wymiany danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. To nic innego jak zbiór reguł, dzięki którym urządzenia mogą się bezproblemowo łączyć i przesyłać między sobą dane.



Dzięki adresowi IP każde urządzenie podłączone do sieci otrzymuje unikalny identyfikator, który umożliwia komunikację i wzajemne odnajdywanie się w sieci. Adres ten może być przypisany do różnych urządzeń, takich jak komputery, telefony, drukarki, a także inteligentne urządzenia w twoim domu. Istnieją dwa rodzaje adresów IP: lokalny, który jest widoczny tylko w obrębie twojej sieci domowej lub firmowej, oraz publiczny, który identyfikuje twoje urządzenie w internecie. Znajomość swojego adresu IP jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z połączeniem, konfiguracji routera, czy zarządzaniu urządzeniami w sieci.