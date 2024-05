Jak połączyć telefon z komputerem lub laptopem? Poradnik

Robisz zdjęcie telefonem, by od razu zobaczyć je na większym ekranie. Otrzymujesz wiadomość tekstową, ale sięgasz nie do kieszeni telefonu, lecz do aplikacji na komputerze, by na nią odpowiedzieć. Te i inne możliwości możesz zyskać po połączeniu telefonu z komputerem. I to nie tylko na iPhone'ach i komputerach z systemem Mac, znanych z integralności w ramach oprogramowania Apple.



Łączenie telefonu z komputerem w celu bezprzewodowego przesyłania plików czy odbierania powiadomień również jest możliwe za pomocą systemów Android i Windows. Jak? Dowiesz się z tego artykułu.