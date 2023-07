Trzy kliki i plik z telefonu ląduje na komputerze. Tak działa Google Nearby Share na Windowsie

Przesyłając pliki pomiędzy telefonem z systemem Android a komputerem, masz do wyboru kilka opcji: tradycyjny kabelek, wrzucenie plików do chmury czy wysłanie przez komunikator internetowy. Teraz do tego grona dołącza Nearby Share, którego wyczekiwaliśmy od dobrych kilku tygodni.



Nearby Share, popularnie zwana "androidowym AirDropem", to aplikacja pozwalająca łatwo przesyłać pliki pomiędzy urządzeniami z Androidem- smartfonami, tabletami, Chromebookami, urządzeniami z Android Auto oraz Android TV. Teraz oficjalnie do tego grona dołączają komputery z systemem Windows.