Jak dodać aplikację do ekranu głównego na Androidzie? Poradnik

Ekran główny smartfona od czasu do czasu potrzebuje reorganizacji. Najczęściej są to pobudki czysto estetyczne - znudził ci się dotychczasowy wygląd ekranu głównego i chcesz go odświeżyć, zmieniając tapetę i wyświetlane ikony oraz widżety. Często jednak jest to także sytuacja, w której nowo zainstalowaną aplikację chcesz umieścić na ekranie startowym smartfona. Niezależnie od okoliczności, podpowiadamy jak szybko dodać aplikację do ekranu głównego na Androidzie.