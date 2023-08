Jak zmienić czcionkę w telefonie? Instrukcja krok po kroku

Mówiąc o dostosowywaniu telefonu do własnych preferencji, zwykle myślimy o tapecie, motywie, dzwonkach i instalowaniu aplikacji, które są nam potrzebne. Jednak istnieją także mniej oczywiste elementy możliwe do dostosowania takie jak ikony, przejścia animacji, ekran blokady czy... czcionki.



Możliwość zmiany czcionki w telefonie nie jest nową opcją, a pierwsze urządzenia oferujące tę możliwość pojawiły się na rynku prawie 15 lat temu. Jednak stosunkowo mało osób wie, jak to zrobić - o ile w ogóle ma świadomość, że może ją dostosować. W tym poradniku szybko wyjaśnimy, jak zmienić czcionkę w telefonie i jak instalować nowe czcionki.