Asystent Google to aplikacja, która ma na celu usprawnienie i przyspieszenie korzystania ze smartfona, umożliwiając wygodne wyszukiwanie informacji oraz wydawanie poleceń głosowych. Inaczej ujmując, to wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który może odpowiadać na twoje pytania, uruchamiać różnego rodzaju aplikacje, sterować urządzeniami smart home i wiele więcej. Ty wypowiadasz komendy, on wykonuje polecenia. W większości smartfonów z systemem Android, Asystent Google jest domyślnie włączony. Jeśli jednak ta funkcja nie przypadła ci do gustu i chcesz z niej zrezygnować, łatwo możesz ją wyłączyć. Jak to zrobić? Poniżej znajdziesz odpowiedzi.