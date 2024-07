Jak odblokować iPhone'a? Bez kodu też się da. Jest jedno ale

Apple dobrze wie, że proces odblokowywania urządzenia musi być intuicyjny. Szczególnie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze smartfonami lub przesiadają się się z urządzeń z Androidem. Zdarza się jednak, że przy wybudzeniu iPhone'a pojawi nam się blokada bezpieczeństwa. Może to wynikać z różnych powodów. To jednak nie koniec świata i żaden powód, aby wyrzucać starego iPhone'a i biec do sklepu po nowy. Wystarczy znać kilka prostych sztuczek.