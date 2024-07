Masz iPhone'a? Ten sprytny trik ułatwi życie twoim współlokatorom i sąsiadom

To jednak kropla w morzu możliwości Skrótów. Kilka lat temu inny użytkownik serwisu podzielił się Skrótem pozwalającym mu na codzienne wysyłanie żonie czułych słówek. Jeszcze inny pokazał, że Skróty mogą mieć zabawne zastosowanie, wysyłając użytkownikowi powiadomienie po osiągnięciu skarjnie niskiego poziomu baterii. Z kolei mój redakcyjny kolega, Piotr Barycki, podzielił się patentem na użycie Skrótu do automatycznego obniżenia głośności telefonu do 10 proc. po otwarciu Instagrama - tak by jego uszy uniknęły szoku przy przewijaniu rolek o różnym poziomie głośności.