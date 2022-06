iPhone i ukryte funkcje. Poradnik nie tylko dla początkujących

iPhone'y wraz z aktualizacją do iOS 15 nauczyły się rozpoznawać tekst na fotografiach. Pozwala to skopiować treść z obrazka znalezionego w sieci do schowka lub np. zadzwonić na widoczny w obiektywnie aparatu telefonu. Niestety w Polsce ta funkcja jest domyślnie wyłączona, bo nie radzi sobie w pełni z polskimi znakami, ale podpowiadamy, jak ją aktywować ręcznie.



Więcej na ten temat przeczytasz w osobnym materiale: OCR w iPhonie, czyli automatyczne wykrywanie tekstu na zdjęciach - jak to działa i jak to włączyć?