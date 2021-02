Apple zaproponował ciekawe zastosowanie czujnika LiDAR w nowych iPhone’ach. Skaner otoczenia ułatwi nam utrzymywanie dystansu społecznego w dobie pandemii koronawirusa.

Rozwinięcie skrótu LiDAR to Light Detection and Ranging, a nazywany w ten sposób czujnik działa podobnie jak radar. Umieszczono go obok obiektywu aparatu, skąd emituje promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, czyli potocznie mówiąc laser, o niewielkiej mocy. Odbite i rozproszone wiązki są następnie rejestrowane, a oprogramowanie iPhone’a z zebranych informacji bardzo dokładną trójwymiarową mapę otoczenia.

Urządzenie z zamontowanym LiDAR-em można zmienić w cyfrową linijkę. Służy do tego aplikacja Miarka, która potrafi z dużą precyzją zmierzyć szerokość drzwi, głębokość szafki, wysokość ludzi znajdujących się w kadrze itp. Dane zebrane z czujników pomagają też w poprawieniu działania aplikacji i gier korzystających z poszerzonej rzeczywistości takich jak np. Pokemon GO. Okazuje się przy tym, że Apple pozwala wykorzystać ten czujnik w jeszcze inny, bardzo ciekawy sposób.

LiDAR w iPhonie i wykrywanie ludzi — jak to działa i do czego może się przydać?

Pandemia koronawirusa wybuchła rok temu, a wśród podstawowych zasad, do których powinniśmy się teraz stosować, znajduje się utrzymywanie tzw. dystansu społecznego. Przyjęło się, że nasze bezpieczeństwo zwiększa nie zbliżanie się do osób potencjalnie chorujących bezobjawowo na Covid-19 na odległość bliższą niż dwa metry. Tylko jak to właściwie zmierzyć? Nie każdy ma linijkę w oku, ale z pomocą przychodzą nam nowe technologie oraz właśnie wspomniany LiDAR.

Funkcji, która wykrywa zbliżających się ludzi, nie znajdziemy co prawda w preinstalowanej aplikacji miarka, ale w wyposażonych w LiDAR telefonach z linii iPhone 12 Pro lub iPhone 12 Pro Max można aktywować ją w ustawieniach dostępności. Uwaga! Wymaga to aktualizacji systemu operacyjnego do iOS do wersji 14.2 lub nowszej. Funkcja ta została przygotowana przede wszystkim z myślą o osobach niewidomych, ale teraz w dobie pandemii mogą z niej skorzystać wszyscy.

Aby zacząć wykrywanie ludzi poprzez radar, należy włączyć ustawieniach dostępności funkcję Lupy.

Skrót, który uruchomi to narzędzie, można znaleźć w bibliotece aplikacji. Istnieje też opcja dodania Lupy do Skrótów Dostępności, które można znaleźć w Centrum Sterowania. Po jej włączeniu wystarczy dotknąć ikonkę symbolizującą pomiar odległości pomiędzy dwojgiem ludzi, radar zacznie skanować otoczenie przed nami w poszukiwaniu innych osób. Wykrywanie osób w aplikacji Lupa można modyfikować poprzez wciśnięcie przycisku koła zębatego.

Po przejściu do nowego menu ustawień Lupy można dodać wykrywanie osób jako narzędzie główne, a także zmienić odległość, na jaką ktoś inny musi się do nas zbliżyć, aby telefon zaczął nas przed tą osobą ostrzegać. Domyślnie ten dystans wynosi dwa metry (lub 6 stóp). Oprócz tego można wybrać, by oprócz dźwięków, które są zaznaczone domyślnie, telefon wykorzystywał do informowania nas o zbliżaniu się do drugiej osoby poprzez mowę lub wibracje.