Inne dostępne opcje w tym kreatorze kart do Portfela w iPhonie to m.in. dodanie ikony, grafiki i lokalizacji, niedaleko której karta zrobi się aktywna oraz terminu jej obowiązywania, co może się przydać przy biletach. Do tego dochodzą różne inne pola, które mogą się wyświetlać na wspomnianej karcie.