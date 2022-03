Paszport covidowy w iPhonie z iOS 15.4 - jak go wgrać do aplikacji Portfel?

Do tej pory konsumenci, którzy kupili iPhone'y, w celu wylegitymowania się Europejskim Certyfikatem Covid-19, czyli potocznie mówiąc paszportem covidowym, musieli odblokować telefon, a następnie zalogować się do aplikacji mObywatel lub Moje IKP i odszukać stosowną pozycję. Zajmowało to bardzo dużo czasu, a alternatywą było korzystanie z zewnętrznych narzędzi dodających karty w aplikacji Portfel. Nie każdy jednak chciał się dzielić z kimś obcym swoim kodem QR potwierdzającym zaszczepienie się.