Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów

Koreańczycy nie zamierzają oglądać się na Stany Zjednoczone ani czekać na łaskę cudzej technologii. Korea Aerospace Industries (KAI) właśnie pokazała światu, że ich przyszły myśliwiec KF-21 będzie pełnoprawną maszyną piątej generacji.

Bogdan Stech
KF-21EX korea południowa myśliwiec 22
Podczas konferencji Sił Powietrznych Korei Południowej w Daejeon przedstawiono długo oczekiwane szczegóły dotyczące KF-21EX Boramae. Produkcja tego myśliwca ma rozpocząć się w 2026 r., ale wiele szczegółów utrzymywanych jest w tajemnicy.

Teraz dowiedzieliśmy się, że maszyna posiadać będzie wewnętrzną komorę uzbrojenia zdolną pomieścić dwie bomby kierowane o masie 900 kg każda. To nie jest kosmetyczna zmiana. To potężny skok w możliwościach bojowych.

Bombowiec w skórze myśliwca

Na pierwszy rzut oka KF-21EX niewiele różni się od przedstawianych wcześniej modeli, ale wewnątrz dzieje się rewolucja. Dzięki nowej komorze uzbrojenia myśliwiec będzie mógł przenosić ogromne bomby kierowane, jak amerykańska GBU-31 JDAM, bez konieczności montowania ich pod skrzydłami.

Po co to wszystko? Chodzi oczywiście o zmniejszenie wykrywalności przez radary. Każdy centymetr uzbrojenia schowanego w kadłub to krok bliżej do niewidzialności. Koreańczycy dobrze wiedzą, że myśliwiec z podwieszonymi bombami to świecący punkt na radarze.

KF-21EX

Komory pomieścić będą mogły nie tylko bomby. W planach są także inne środki bojowe: od europejskich rakiet powietrze-powietrze MBDA Meteor, przez koreański odpowiednik LRAAM, po bomby małego kalibru GBU-39 i nowoczesne systemy ALE (Air-Launched Effects). To oznacza jedno, KF-21EX będzie mógł wykonywać zarówno misje precyzyjnego uderzenia w umocnione cele naziemne, jak i działać w roli myśliwca przewagi powietrznej.

W drużynie z dronami

KF-21EX nie będzie jednak działać w pojedynkę. KAI otwarcie mówi o koncepcji manned-unmanned teaming (MUM-T), coś co można przetłumaczyć jako zespół załogowo - bezzałogowy. Chodzi o współpracę myśliwca pilotowanego przez człowieka z autonomicznymi maszynami.

W takim układzie KF-21EX będzie pełnił rolę dowódcy, prowadząc drony do celu, dzieląc się z nimi danymi w czasie rzeczywistym i analizując zagrożenia dzięki zaawansowanej fuzji sensorów.

W praktyce miałoby to wyglądać tak: myśliwiec pełnić będzie rolę eskorty i "zakłócacza" wrogiej elektroniki, a drony wykonają rolę atakujących, wchodzą głębiej w przestrzeń przeciwnika, gdzie ryzyko jest większe.

Takie podejście pozwala chronić załogę, a jednocześnie zapewnia skuteczność całego zespołu. Samolot i drony będą wymieniać dane w czasie rzeczywistym, udostępniając sobie wzajemnie informacje o celach i zagrożeniach.

Wśród ciekawostek, jakie zobaczyć możemy na nowym renderze, jest czujnik pod dziobem, który pełni funkcję system namierzania elektrooptycznego (EOTS). Ten system to zaawansowany czujnik pozwalający wykrywać (w ograniczonym zakresie) przeciwnika w powietrzu, bez potrzeby włączania radaru, a więc zdradzania własnej obecności.

Urządzenie jest połączeniem kamery do namierzania celów z funkcją wyszukiwania i śledzenia w podczerwieni.

Piąta generacja po koreańsku

Choć oficjalnie KF-21EX wciąż nie jest klasyfikowany jako myśliwiec piątej generacji, zmierza tam bardzo konsekwentnie. Nowa wersja otrzyma zmienioną owiewkę kabiny i osłonę kabiny. To jedne z kluczowych elementów profilu samolotu i samej konstrukcji, które mają ważny wpływ na wykrywalność przez radary.

Odpowiedni kształt, a także pokrycie osłony kabiny specjalną powłoką pozwolą na zwiększenie właściwości stealth.

KF-21EX może być dla Korei tym, czym F-35 jest dla USA, platformą, na której buduje się całą strategię powietrzną przyszłości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze egzemplarze nowej wersji wejdą do służby jeszcze przed końcem tej dekady.

Wtedy stanie się jasne, że Korea Południowa nie tylko odrobiła lekcje z przeszłości, ale sama zaczęła pisać podręcznik do nowoczesnej wojny powietrznej.

Bogdan Stech
08.08.2025 06:31
Tagi: Samoloty
