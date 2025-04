Kolejny kraj chce budować samolot szóstej generacji. Tak wygląda broń przyszłości

Choć Hanwha nie ujawnia szczegółów technicznych, to to, co widać na animacji, mówi samo za siebie. Nowy myśliwiec nie ma klasycznego ogona ani pionowych stateczników. Zamiast tego zastosowano tzw. konfigurację delta-wing bez ogona - czyli jedną dużą, zintegrowaną powierzchnię skrzydła i kadłuba, stworzoną tak, by jak najbardziej ograniczyć wykrywalność przez radary.