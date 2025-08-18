Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku

Ładowanie...

Czego dowiesz się z artykułu?

Jak usunąć konto na Instagramie? To pozornie błahe pytanie. Sama czynność usuwania konta na IG jest niezwykle prosta. Nie da się jednak tego zrobić z poziomu aplikacji na telefon. Próżno szukać stosownej opcji nawet w jej zaawansowanych ustawieniach. Co więcej, od momentu wniosku o usunięcie konta do jego faktycznego usunięcia może minąć nawet 30 dni. Co się dzieje w tym czasie z profilem i zdjęciami użytkownika? Gdzie szukać stosownych opcji? Zachęcam do lektury poradnika.

Jak usunąć konto na Instagramie? Będzie potrzebna przeglądarka internetowa.

Meta zmyślnie ukryła opcję usuwania konta. Prawdopodobnie po to, by użytkownicy, nie mogąc znaleźć stosownej funkcji, rozważyli dalszą aktywność w tej usłudze. Na szczęście aplikacja webowa – czyli ta dla przeglądarek internetowych – już taką opcję oferuje. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj przeglądarki i urządzenie, na którym pracuje. Konto na Instagramie można usunąć zarówno z poziomu telefonu, jak i PC.

Jak usunąć konto na IG? Instrukcja krok po kroku. I bardzo krótka.

W tym celu należy otworzyć dedykowaną witrynę do usuwania konta, znajdującą się pod adresem Centrum kont. Należy zwrócić uwagę, czy użytkownik jest zalogowany na to konto, które chce usunąć. Informacja o aktywnym koncie znajduje się w prawym górnym rogu witryny.

To ważna uwaga dla tych użytkowników, którzy prowadzą kilka kont w usłudze. Należy pamiętać, by być zalogowanym na to przeznaczone do skasowania.

Usuwanie konta na Instagramie. Możliwe wyłącznie przez przeglądarkę internetową

Użytkownik zostanie zapytany w formularzu o przyczyny usunięcia konta. Meta zbiera te informacje do celów statystycznych, nie ma obowiązku udzielania właściwej odpowiedzi. Następnie witryna poprosi o ponowne podanie hasła do Instagrama, a potem o potwierdzenie zamiarów użytkownika. Poda też dokładną datę, kiedy konto zniknie z serwerów Instagrama.

Warto zauważyć, że jest tam również opcja tymczasowego zawieszenia konta, ale przejdziemy do tego później.

Jak trwale usunąć konto na Instagramie? Należy poczekać nawet do 90 dni.

Dopiero po 30 dniach od skorzystania z powyższej instrukcji konto użytkownika na Instagramie zostanie nieodwołanie usunięte. Do tego czasu nie będzie możliwe założenie nowego konta o tej samej nazwie, a treści wysłane przez użytkownika będą dalej obecne na serwerach Instagrama – choć niewidoczne dla innych użytkowników.

Usunięcie wszystkich danych z serwerów może jednak potrwać nawet do 90 dni. Instagram tłumaczy zwłokę systemami kopii zapasowych, jakie utrzymuje w razie katastrofalnej awarii, a także wymogami prawnymi niektórych krajów, w których usługa funkcjonuje.

Czy da się usunąć konto na Instagramie, które zostało zablokowane przez Facebooka?

Usunąć można dowolne konto użytkownika, w tym takie, które zostało zablokowane na skutek naruszenia regulaminu Facebooka. Usunięcie takiego konta niestety nie będzie się wiązało z możliwością założenia nowego o tym samym loginie. Jedyną możliwością jest wówczas założenie konta pod zupełnie nową nazwą.

Jak pobrać zdjęcia i filmy z Instagrama przed usunięciem konta?

Usunięcie konta to również utrata dostępu do wszystkich zdjęć, klipów wideo i relacji, jakie użytkownik umieścił w usłudze. Na szczęście Instagram udostępnia narzędzie, dzięki któremu wszystkie te treści można sobie pobrać do lokalnej pamięci urządzenia. Jak to zrobić?

Tym razem można skorzystać zarówno z aplikacji mobilnej, jak i webowej.

W przypadku aplikacji webowej należy kliknąć ikonę profilu (prawy dolny róg), tam Menu (trzy poziome pasy) i Centrum kont. Tam należy wybrać Twoje informacje i uprawnienia. Następnie należy wybrać Wyeksportuj swoje informacje. W następnym kroku należy potwierdzić chęć eksportu danych. Następnie należy wybrać Instagram. Usługa zapyta się, czy przesłać dane na bieżące urządzenie, czy też do którejś z usług chmurowych. Można jeszcze zmodyfikować zakres informacji. A potem kliknąć Rozpocznij eksport.



Zdjęcie główne: PixieMe/Shutterstock

Maciej Gajewski 18.08.2025 20:11

