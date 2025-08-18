/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Poradniki
  3. Social Media - Poradniki

Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku

Chcesz definitywnie pozbyć się swojego profilu na Instagramie lub jedynie wstrzymać jego działanie na pewien czas? Wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić. Zanim jednak wykonasz ten ruch, pobierz kopię wszystkich fotografii i nagrań, aby nie utracić ich bezpowrotnie.

Maciej Gajewski
jak usunąć konto na Instagramie
REKLAMA

Czego dowiesz się z artykułu?

REKLAMA

Jak usunąć konto na Instagramie? To pozornie błahe pytanie. Sama czynność usuwania konta na IG jest niezwykle prosta. Nie da się jednak tego zrobić z poziomu aplikacji na telefon. Próżno szukać stosownej opcji nawet w jej zaawansowanych ustawieniach. Co więcej, od momentu wniosku o usunięcie konta do jego faktycznego usunięcia może minąć nawet 30 dni. Co się dzieje w tym czasie z profilem i zdjęciami użytkownika? Gdzie szukać stosownych opcji? Zachęcam do lektury poradnika.

Jak usunąć konto na Instagramie? Będzie potrzebna przeglądarka internetowa.

Meta zmyślnie ukryła opcję usuwania konta. Prawdopodobnie po to, by użytkownicy, nie mogąc znaleźć stosownej funkcji, rozważyli dalszą aktywność w tej usłudze. Na szczęście aplikacja webowa – czyli ta dla przeglądarek internetowych – już taką opcję oferuje. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj przeglądarki i urządzenie, na którym pracuje. Konto na Instagramie można usunąć zarówno z poziomu telefonu, jak i PC.

Jak usunąć konto na IG? Instrukcja krok po kroku. I bardzo krótka.

W tym celu należy otworzyć dedykowaną witrynę do usuwania konta, znajdującą się pod adresem Centrum kont. Należy zwrócić uwagę, czy użytkownik jest zalogowany na to konto, które chce usunąć. Informacja o aktywnym koncie znajduje się w prawym górnym rogu witryny.

To ważna uwaga dla tych użytkowników, którzy prowadzą kilka kont w usłudze. Należy pamiętać, by być zalogowanym na to przeznaczone do skasowania.

Usuwanie konta na Instagramie. Możliwe wyłącznie przez przeglądarkę internetową

Użytkownik zostanie zapytany w formularzu o przyczyny usunięcia konta. Meta zbiera te informacje do celów statystycznych, nie ma obowiązku udzielania właściwej odpowiedzi. Następnie witryna poprosi o ponowne podanie hasła do Instagrama, a potem o potwierdzenie zamiarów użytkownika. Poda też dokładną datę, kiedy konto zniknie z serwerów Instagrama.

Warto zauważyć, że jest tam również opcja tymczasowego zawieszenia konta, ale przejdziemy do tego później.

Jak trwale usunąć konto na Instagramie? Należy poczekać nawet do 90 dni.

Dopiero po 30 dniach od skorzystania z powyższej instrukcji konto użytkownika na Instagramie zostanie nieodwołanie usunięte. Do tego czasu nie będzie możliwe założenie nowego konta o tej samej nazwie, a treści wysłane przez użytkownika będą dalej obecne na serwerach Instagrama – choć niewidoczne dla innych użytkowników.

Usunięcie wszystkich danych z serwerów może jednak potrwać nawet do 90 dni. Instagram tłumaczy zwłokę systemami kopii zapasowych, jakie utrzymuje w razie katastrofalnej awarii, a także wymogami prawnymi niektórych krajów, w których usługa funkcjonuje.

Czy da się usunąć konto na Instagramie, które zostało zablokowane przez Facebooka?

Usunąć można dowolne konto użytkownika, w tym takie, które zostało zablokowane na skutek naruszenia regulaminu Facebooka. Usunięcie takiego konta niestety nie będzie się wiązało z możliwością założenia nowego o tym samym loginie. Jedyną możliwością jest wówczas założenie konta pod zupełnie nową nazwą.

Jak pobrać zdjęcia i filmy z Instagrama przed usunięciem konta?

Usunięcie konta to również utrata dostępu do wszystkich zdjęć, klipów wideo i relacji, jakie użytkownik umieścił w usłudze. Na szczęście Instagram udostępnia narzędzie, dzięki któremu wszystkie te treści można sobie pobrać do lokalnej pamięci urządzenia. Jak to zrobić?

Tym razem można skorzystać zarówno z aplikacji mobilnej, jak i webowej.

  1. W przypadku aplikacji webowej należy kliknąć ikonę profilu (prawy dolny róg), tam Menu (trzy poziome pasy) i Centrum kont.
  2. Tam należy wybrać Twoje informacje i uprawnienia.
  3. Następnie należy wybrać Wyeksportuj swoje informacje.
  4. W następnym kroku należy potwierdzić chęć eksportu danych.
  5. Następnie należy wybrać Instagram.
  6. Usługa zapyta się, czy przesłać dane na bieżące urządzenie, czy też do którejś z usług chmurowych.
  7. Można jeszcze zmodyfikować zakres informacji. A potem kliknąć Rozpocznij eksport.
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2024/06/jak-usunac-konto-na-instagramie-2.jpg
1/6
photophotophotophotophotophoto

Zobacz inne artykuły dotyczące Instragrama:

REKLAMA

Zdjęcie główne: PixieMe/Shutterstock

REKLAMA
Maciej Gajewski
18.08.2025 20:11
Tagi: FacebookInstagram
Najnowsze
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
13:36
Wyczekiwana konkurencja PKP Intercity już za chwilę. Wiadomo, jaką trasą pojadą Czesi
Aktualizacja: 2025-08-18T13:36:37+02:00
12:51
Xiaomi Redmi 15 już w Polsce. Jest tani, ale mocny
Aktualizacja: 2025-08-18T12:51:58+02:00
12:03
Już jesteśmy kasjerami w sklepach, teraz zrobią z nas ochroniarzy. Co za szaleństwo
Aktualizacja: 2025-08-18T12:03:01+02:00
11:17
Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan
Aktualizacja: 2025-08-18T11:17:23+02:00
10:28
Boty są uprzedzone do ludzi. Rośnie zupełnie nowy rodzaj dyskryminacji
Aktualizacja: 2025-08-18T10:28:36+02:00
9:55
Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota
Aktualizacja: 2025-08-18T09:55:20+02:00
9:45
Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty
Aktualizacja: 2025-08-18T09:45:12+02:00
8:59
Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa ten cały refurbishing?
Aktualizacja: 2025-08-18T08:59:59+02:00
8:14
Miał być przełom, jest rozczarowanie. Premiera GPT-5 pokazuje potężny problem AI
Aktualizacja: 2025-08-18T08:14:13+02:00
8:00
Jest tak cienki, że dzięki niemu zacząłem się odchudzać. Honor Magic V5 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-18T08:00:00+02:00
7:00
Motyle zgłupiały, zepsuł się im ich GPS. "To efekt globalnego ocieplenia"
Aktualizacja: 2025-08-18T07:00:00+02:00
6:30
"Nawet 15-krotny wzrost wydajności". Nowy materiał bije rekordy wydajności energetycznej
Aktualizacja: 2025-08-18T06:30:00+02:00
6:20
Mówi, jaki będzie nowy Windows. Dawajcie nam go już teraz
Aktualizacja: 2025-08-18T06:20:00+02:00
6:10
Nawet nie wiesz, że używasz narzędzi sabotażu i terroru
Aktualizacja: 2025-08-18T06:10:00+02:00
6:00
Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste
Aktualizacja: 2025-08-18T06:00:00+02:00
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
7:02
To ja już wolę ludzką głupotę od tej całej sztucznej inteligencji
Aktualizacja: 2025-08-17T07:02:00+02:00
18:00
Śmieciarze toną w długach. A miał to być super intratny biznes
Aktualizacja: 2025-08-16T18:00:00+02:00
17:45
Żałuję, że nie urodziłem się 100 lat później. Życie w 2125 będzie wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-16T17:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA