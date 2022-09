Dlaczego właściwie potrzebna jest promocja konta na Instagramie? Ładne zdjęcia, filmy i wartościowe wpisy są właśnie tym, co przyciąga ludzi, najczęściej jednak same treści nie wystarczą do osiągnięcia popularności. Jeśli twoim marzeniem jest bycie gwiazdą Instagrama, potrzebujesz wiedzy i trochę czasu, aby sprawnie prowadzić konto i zdobywać followersów.