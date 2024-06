Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku

Jak usunąć konto na Instagramie? To pozornie błahe pytanie. Sama czynność usuwania konta na IG jest niezwykle prosta. Nie da się jednak tego zrobić z poziomu aplikacji na telefon. Próżno szukać stosownej opcji nawet w jej zaawansowanych ustawieniach. Co więcej, od momentu wniosku o usunięcie konta do jego faktycznego usunięcia może minąć nawet 30 dni. Co się dzieje w tym czasie z profilem i zdjęciami użytkownika? Gdzie szukać stosownych opcji? Zachęcam do lektury poradnika.