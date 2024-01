Możesz już pozwolić dziecku korzystać z Facebooka i Instagrama. Ważna zmiana w serwisach

Mechanizm ma uchronić nastolatków przed potencjalnym niechcianym kontaktem. W przypadku Messengera, aby odbierać wiadomości prywatne od innych użytkowników komunikatora, będzie trzeba dodać kogoś do znajomych na Facebooku lub mieć tę osobę w kontaktach w telefonie (bo Messenger pozwala też na podłączenie numeru telefonicznego). Ustawienie ma być domyślnie włączone i jeśli konto nastolatka jest pod nadzorem rodzica lub opiekuna, to tylko on może to zmienić.