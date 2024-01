TikTok chce być jak YouTube. Ogromna zmiana w serwisie

Przez ostatnie lata platforma społecznościowa zdobyła na popularności nie ze względu na dłuższe formy wideo, a przede wszystkim te krótkie pionowe "filmiki". Początkowo było to zaledwie 15 sekund, ale z czasem wydłużono ten limit do 60 sekund, a później nawet do 3 i 5 minut, a finalnie na początku 2022 roku - do 10 minut. Patrząc na to, że testy 30-minutowych filmów zostały rozpoczęte kilka miesięcy po testach 15-minutowych wideo, może się okazać, że wcześniejsza wartość nie była wystarczająca.