Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić

Ładowanie...

Samsung Galaxy Buds 3 FE to bezpośredni następca modelu Buds FE z 2023 r. Pierwsza generacja fanowskiej edycji słuchawek Samsunga była naprawdę tania - obecnie kosztuje ok. 249 zł. Nowy model wyceniono jednak wyżej, choć pod kilkoma względami potrafi konkurować nawet z topowymi Galaxy Budsy 3 Pro.

REKLAMA

Galaxy Buds 3 FE już w Polsce. Najlepszy czas pracy na baterii w słuchawkach Samsunga

Nowe Galaxy Buds 3 FE to słuchawki dokanałowe wyglądem przypominające inne modele z serii Galaxy Buds 3. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: czarny oraz biało-czarny.

1 / 2

W obu znajdziemy także ciekawie prezentujące się etui ładujące z przezroczystym panelem górnym, przez który widać czy słuchawki są w środku. To, czy wam się podobają, sami możecie ocenić. Co jednak znajdziemy w środku? Pod tym względem ma być bardzo dobrze.

Przede wszystkim, Buds 3 FE mają być najdłużej działającymi słuchawkami producenta z całej serii Buds 3. W porównaniu z innymi modelami wygląda to następująco:

Galaxy Buds 3 FE - do 6 godz. z ANC, do 8,5 godz. bez ANC i do 30 godz. z użyciem etui ładującego;

Galaxy Buds 3 - do 5 godz. z ANC, do 6 godz. bez ANC i do 30 godz. z użyciem etui ładującego;

Galaxy Buds 3 Pro - do 5,6 godz. z ANC, do 6,7 godz. bez ANC i do 29 godz. z użyciem etui ładującego.

Taki wynik został uzyskany dzięki akumulatorowi 53 mAh w jednej słuchawce - w etui znajduje się natomiast ogniwo o pojemności 515 mAh. Nowe Galaxy Buds 3 FE są słuchawkami dokanałowymi, a więc wspierają zarówno pasywną redukcję hałasu, jak i aktywne ANC nazwane jako Enhanced ANC. W nowym modelu poprawiono funkcję aktywnej redukcji hałasu - producent uważa, że rozwiązanie eliminuje nawet do 98 proc. szumów z otoczenia. Nie brakuje też trybu transparentności, potęgującego dźwięki z otoczenia.

Co z jakością dźwięku? Ta ma stać na bardzo dobrym poziomie - w urządzeniu zastosowano 11-milimetrowe przetworniki. Powinniśmy jednak spodziewać się , że ogólna jakość dźwięku będzie gorsza niż w przypadku Galaxy Buds 3 Pro wyposażonych w podwójny system przetworników: jeden o średnicy 10,5 mm, drugi 6,1 mm.

W nowych Buds 3 FE nie zabrakło również funkcji izolowania głosu podczas rozmów telefoninczych - producent mówi o możliwości rozmowy nawet w zatłoczonym miejscu. N jednej słuchawce umieszczono trzy mikrofony. Samsung podkreśla dostosowanie ich pozycji w taki sposób, aby lepiej wyłapały głos użytkownika. Nie zabrakło także funkcji sterowania gestami. Przesuwając palcem w górę lub w dół sterujemy głośnością.

Użytkownik może też wywołać tłumaczenie na żywo uszczypnięciem słuchawek. Galaxy Buds 3 FE są przedłużeniem funkcji smartfona Galaxy, a więc nie brakuje tu wsparcia automatycznego wywołania asystenta Gemini za pomocą komendy "Hej Google". Ciekawą opcją w nowym modelu jest obsługa Find My Earbuds, która pozwala lokalizowanie słuchawek, nawet gdy znajdują się poza zasięgiem smartfona. Buds 3 FE są też odporne na zachlapania, co potwierdza standard IP54.

Ile to wszystko kosztuje?

Samsung Galaxy Buds 3 FE zostały wycenione na 629 zł. Aktualnie są to najdroższe słuchawki tego producenta, które pod względem ceny konkurują z Galaxy Buds 3 Pro - te, w zależności od sklepu, można kupić już za mniej niż 550 zł (w większości jednak są dostępne za ok. 619 zł). Galaxy Buds 3 FE są lepsze od wersji Pro jeśli chodzi o czas pracy akumulatora.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 18.08.2025 19:32

Ładowanie...