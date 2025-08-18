/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić

Samsung po cichu wydał nowe słuchawki Galaxy Buds 3 FE. Należą do bardziej przystępnej cenowo serii Fan Edition, która w teorii powinna być tańszą alternatywą dla flagowych modeli niż inne. Czy aby tak na pewno jest?

Albert Żurek
Samsung Galaxy Buds 3 FE
REKLAMA

Samsung Galaxy Buds 3 FE to bezpośredni następca modelu Buds FE z 2023 r. Pierwsza generacja fanowskiej edycji słuchawek Samsunga była naprawdę tania - obecnie kosztuje ok. 249 zł. Nowy model wyceniono jednak wyżej, choć pod kilkoma względami potrafi konkurować nawet z topowymi Galaxy Budsy 3 Pro.

REKLAMA

Galaxy Buds 3 FE już w Polsce. Najlepszy czas pracy na baterii w słuchawkach Samsunga

Nowe Galaxy Buds 3 FE to słuchawki dokanałowe wyglądem przypominające inne modele z serii Galaxy Buds 3. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: czarny oraz biało-czarny.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/galaxy-buds-3-fe-3.jpeg
1/2
photophoto

W obu znajdziemy także ciekawie prezentujące się etui ładujące z przezroczystym panelem górnym, przez który widać czy słuchawki są w środku. To, czy wam się podobają, sami możecie ocenić. Co jednak znajdziemy w środku? Pod tym względem ma być bardzo dobrze.

Przede wszystkim, Buds 3 FE mają być najdłużej działającymi słuchawkami producenta z całej serii Buds 3. W porównaniu z innymi modelami wygląda to następująco:

  • Galaxy Buds 3 FE - do 6 godz. z ANC, do 8,5 godz. bez ANC i do 30 godz. z użyciem etui ładującego;
  • Galaxy Buds 3 - do 5 godz. z ANC, do 6 godz. bez ANC i do 30 godz. z użyciem etui ładującego;
  • Galaxy Buds 3 Pro - do 5,6 godz. z ANC, do 6,7 godz. bez ANC i do 29 godz. z użyciem etui ładującego.

Taki wynik został uzyskany dzięki akumulatorowi 53 mAh w jednej słuchawce - w etui znajduje się natomiast ogniwo o pojemności 515 mAh. Nowe Galaxy Buds 3 FE są słuchawkami dokanałowymi, a więc wspierają zarówno pasywną redukcję hałasu, jak i aktywne ANC nazwane jako Enhanced ANC. W nowym modelu poprawiono funkcję aktywnej redukcji hałasu - producent uważa, że rozwiązanie eliminuje nawet do 98 proc. szumów z otoczenia. Nie brakuje też trybu transparentności, potęgującego dźwięki z otoczenia.

Co z jakością dźwięku? Ta ma stać na bardzo dobrym poziomie - w urządzeniu zastosowano 11-milimetrowe przetworniki. Powinniśmy jednak spodziewać się , że ogólna jakość dźwięku będzie gorsza niż w przypadku Galaxy Buds 3 Pro wyposażonych w podwójny system przetworników: jeden o średnicy 10,5 mm, drugi 6,1 mm. 

W nowych Buds 3 FE nie zabrakło również funkcji izolowania głosu podczas rozmów telefoninczych - producent mówi o możliwości rozmowy nawet w zatłoczonym miejscu. N jednej słuchawce umieszczono trzy mikrofony. Samsung podkreśla dostosowanie ich pozycji w taki sposób, aby lepiej wyłapały głos użytkownika. Nie zabrakło także funkcji sterowania gestami. Przesuwając palcem w górę lub w dół sterujemy głośnością.

Użytkownik może też wywołać tłumaczenie na żywo uszczypnięciem słuchawek. Galaxy Buds 3 FE są przedłużeniem funkcji smartfona Galaxy, a więc nie brakuje tu wsparcia automatycznego wywołania asystenta Gemini za pomocą komendy "Hej Google". Ciekawą opcją w nowym modelu jest obsługa Find My Earbuds, która pozwala lokalizowanie słuchawek, nawet gdy znajdują się poza zasięgiem smartfona. Buds 3 FE są też odporne na zachlapania, co potwierdza standard IP54.

Ile to wszystko kosztuje?

Samsung Galaxy Buds 3 FE zostały wycenione na 629 zł. Aktualnie są to najdroższe słuchawki tego producenta, które pod względem ceny konkurują z Galaxy Buds 3 Pro - te, w zależności od sklepu, można kupić już za mniej niż 550 zł (w większości jednak są dostępne za ok. 619 zł). Galaxy Buds 3 FE są lepsze od wersji Pro jeśli chodzi o czas pracy akumulatora.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Galaxy Buds 3 Pro - 619 zł
Media Expert
x-kom
Galaxy Buds 3 FE - 629 zł
x-kom
REKLAMA

Więcej o sprzęcie Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
18.08.2025 19:32
Tagi: SamsungSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
13:36
Wyczekiwana konkurencja PKP Intercity już za chwilę. Wiadomo, jaką trasą pojadą Czesi
Aktualizacja: 2025-08-18T13:36:37+02:00
12:51
Xiaomi Redmi 15 już w Polsce. Jest tani, ale mocny
Aktualizacja: 2025-08-18T12:51:58+02:00
12:03
Już jesteśmy kasjerami w sklepach, teraz zrobią z nas ochroniarzy. Co za szaleństwo
Aktualizacja: 2025-08-18T12:03:01+02:00
11:17
Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan
Aktualizacja: 2025-08-18T11:17:23+02:00
10:28
Boty są uprzedzone do ludzi. Rośnie zupełnie nowy rodzaj dyskryminacji
Aktualizacja: 2025-08-18T10:28:36+02:00
9:55
Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota
Aktualizacja: 2025-08-18T09:55:20+02:00
9:45
Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty
Aktualizacja: 2025-08-18T09:45:12+02:00
8:59
Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa ten cały refurbishing?
Aktualizacja: 2025-08-18T08:59:59+02:00
8:14
Miał być przełom, jest rozczarowanie. Premiera GPT-5 pokazuje potężny problem AI
Aktualizacja: 2025-08-18T08:14:13+02:00
8:00
Jest tak cienki, że dzięki niemu zacząłem się odchudzać. Honor Magic V5 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-18T08:00:00+02:00
7:00
Motyle zgłupiały, zepsuł się im ich GPS. "To efekt globalnego ocieplenia"
Aktualizacja: 2025-08-18T07:00:00+02:00
6:30
"Nawet 15-krotny wzrost wydajności". Nowy materiał bije rekordy wydajności energetycznej
Aktualizacja: 2025-08-18T06:30:00+02:00
6:20
Mówi, jaki będzie nowy Windows. Dawajcie nam go już teraz
Aktualizacja: 2025-08-18T06:20:00+02:00
6:10
Nawet nie wiesz, że używasz narzędzi sabotażu i terroru
Aktualizacja: 2025-08-18T06:10:00+02:00
6:00
Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste
Aktualizacja: 2025-08-18T06:00:00+02:00
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
7:02
To ja już wolę ludzką głupotę od tej całej sztucznej inteligencji
Aktualizacja: 2025-08-17T07:02:00+02:00
18:00
Śmieciarze toną w długach. A miał to być super intratny biznes
Aktualizacja: 2025-08-16T18:00:00+02:00
17:45
Żałuję, że nie urodziłem się 100 lat później. Życie w 2125 będzie wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-16T17:45:00+02:00
17:30
"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem Google'a". Coraz więcej osób tak ma, ty też?
Aktualizacja: 2025-08-16T17:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA