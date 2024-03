Te douszne słuchawki mają własne uszy. Samsung Galaxy Buds FE - recenzja

Sama obsługa dotykiem jest prosta, domyślnie jedno dotknięcie to wstrzymanie/wznowienie utworu, dwa to przejście do następnego utworu, trzy to powrót do poprzedniego, a dłuższe przytrzymanie odpowiada za aktywną redukcję szumów, a skoro już o niej wspomniałem, to czas na jej omówienie.