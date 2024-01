Jabra Elite 8 Active - recenzja. Oto moje nowe partnerki na siłowni

Jabra chwali się zastosowaniem w tym modelu technologii ShakeGrip, ale co to konkretnie oznacza? Otóż słuchawki mają tak dobrze przylegać do ucha, że mają tkwić w miejscu, nieważne co aktualnie robimy. Siłownia była więc doskonałym poligonem, żeby przetestować magiczną technologię w praktyce.