Nowy Windows 11 już jest. Zastanów się, czy go chcesz

Sprawa dotyczy wydania 25H2, które pojawiło się na przełomie września i października 2025 r. Microsoft jednak podszedł do udostępniania systemu stopniowo. Nie wszyscy użytkownicy Jedenastki mogli pobierać aktualizację. Gigant twierdzi, że teraz już nie ma wyjątków. Największe uaktualnienie Windowsa w tym roku stało się ogólnodostępne.

Windows 11 25H2 już dostępny dla wszystkich. Microsoft potwierdza

Microsoft zaktualizował dokumenty dotyczące znanych problemów i stanu wdrażania Windowsa 11 25H2. W miniony czwartek 4 grudnia dodał notatkę, w której potwierdza dostępność.

System Windows 11 w wersji 25H2 jest już dostępny dla wszystkich kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows 11, dla użytkowników, którzy włączyli ustawienie "Pobierz najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne"

Oprogramowanie ma być dostępne zarówno dla posiadaczy starszego Windowsa 10, jak i aktualniejszego Windowsa 11.

Jeśli posiadasz kwalifikujące się urządzenie z systemem Windows 10 lub Windows 11, możesz sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierając Ustawienia > Windows Update i wybierając opcję "Sprawdź aktualizacje" Jeśli urządzenie jest gotowe do aktualizacji, zobaczysz opcję "Pobierz i zainstaluj system Windows 11 w wersji 25H2".

Producent jednak dodał, że wdrożenie dotyczy komputerów, które nie są zarządzane przez działy IT. Mowa zatem o prywatnych komputerach i laptopach działających na systemie Windows 11 w wydaniu 24H2. Dotyczy to zarówno wariantu Home, jak i Pro.

Większość użytkowników nie musi robić nic, aby ich komputer został zaktualizowany do najnowszego, tegorocznego wydania systemu. Kwalifikujące się urządzenia zrobią to automatycznie. Urządzenia z Windowsem najczęściej same wybierają odpowiedni (lub nie) moment na pobranie i zainstalowanie aktualizacji. W większości przypadków potrzebne jest też wykonanie restartu komputera. Przy próbie wyłączenia urządzenia widzimy, że komputer przygotował uaktualnienie bez naszej wiedzy.

Można też ręcznie wymusić wykonanie aktualizacji do najnowszej wersji. Dodam, że uaktualnienie 25H2 nie przynosi żadnych sensownych funkcji. Microsoft od dłuższego czasu stosuje podejście dodawania nowych rozwiązań w ramach comiesięcznych pomniejszych aktualizacji Patch Tuesday wydawanych w pierwszy wtorek miesiąca.

Polecałbym uważać i nie instalować aktualizacji Windowsa, gdy tylko się pojawią

W ostatnich miesiącach Microsoft nie ma dobrej passy jeśli chodzi o aktualizacje Windowsa. Praktycznie każde nowe uaktualnienie wiąże się z problemami z działaniem systemu operacyjnego. Ostatnio zepsuto ekran logowania oraz wprowadzono migotanie eksploratora Windows, a jeszcze wcześniej pojawiało się więcej innych niedogodności.

Obecna kondycja Windowsa jest najgorsza od wielu lat. Trudno nie mieć wrażenia, że Microsoft ostatnimi czasy wydaje półprodukt. Zawiera pełno błędów i niekoniecznie skupia się na istotnych rozwiązaniach. Zamiast tego wciska sztuczną inteligencję gdzie tylko może.

Dlatego jeśli chcecie uniknąć potencjalnych problemów, najlepiej będzie wstrzymać się z natychmiastowym instalowaniem nowych wersji systemu. Albo najlepiej ogólnie wstrzymać pobieranie aktualizacji w usłudze Windows Update. Przynajmniej na jakiś czas.

Albert Żurek 05.12.2025 19:46

