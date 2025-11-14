REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Komputer sam ci się zaktualizuje do Windowsa 11. Nie masz wyboru

Najnowsze wydanie Windowsa 11 zostanie zainstalowane automatycznie. Jeśli tylko korzystasz ze starszej wersji oprogramowania, nie masz wyboru.

Albert Żurek
Windows 11 wymuszona aktualizacja
Na szczęście Microsoft nie jest tyranem i nie zmusi wszystkich użytkowników do przejścia na najnowsze wydanie Windows 11 oznaczone numerem 25H2. Ci, którzy mają w miarę nowe wydanie 24H2, nie muszą się martwić. Jeśli jednak zrezygnowaliście z cyklicznych aktualizacji, czeka was pobieranie.

Komputer ci zainstaluje Windowsa 11 25H2. Sam, bez twojej pomocy

Czy sprawa dotyczy użytkowników  Windowsa 10 z programem rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU)? Na szczęście nie. Przejście z jednego dużego systemu na kolejne zawsze wymaga zgody użytkownika. Zatem kto powinien spodziewać się automatycznej, wymuszonej aktualizacji do najnowszego wydania Windows 11 25H2?

Użytkownicy starszych wersji Windows 11, które nie są już wspierane. Dotyczy to zatem trzech wydań: 23H2, którego wsparcie zakończono niedawno - 11 listopada 2025 r., ale też starszych 22H2 i 21H2. Wszystkie wersje to osobne wydania charakteryzujące się indywidualnym podejściem do obsługi przez producenta oraz funkcjami.

Każde wydanie nosi oznaczenie czasu wydania - liczba na początku odnosi się do roku. Czyli wersja 21H2 została wydana w drugiej połowie 2021 r. - i było to pierwsze podejście do Windowsa 11, a 23H2 w połowie 2023 r. Microsoft podchodzi do systemów trochę inaczej niż np. Apple, który każdego roku wydaje nową wersję macOS’a. Windows przez wiele lat wspiera jeden system i go ulepsza. Tyle że np. 25H2 to kompletnie inne rozwiązanie niż 21H2, mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie.

W związku z nową polityką wymuszonych aktualizacji niewspieranych systemów producent nie będzie nas pytał o zdanie. Jeśli tylko korzystamy z porzuconej wersji, zainstaluje nam automatycznie możliwie najnowsze wydanie. Wymuszone aktualizacje dotyczą tylko wersji Home i Pro, czyli te, które najczęściej trafiają na komputery i laptopy zwykłych użytkowników.

Urządzenia z systemami Windows 11 w wersji 23H2 w wersjach Home i Pro, którymi nie zarządzają działy IT, automatycznie otrzymają aktualizację do systemu Windows 11 w wersji 25H2 — potwierdziła firma Microsoft dla serwisu Windows Latest.

Co najwyżej można wybrać, kiedy chcemy zainstalować aktualizację. Lub opóźnić jej instalację o kilka godzin. Prędzej czy później użytkownicy 21H2, 22H2, 23H2 będą musieli zainstalować wydanie oznaczone 25H2.

Czy taki krok Microsoftu jest uzasadniony? Jak najbardziej

Dlaczego Microsoft automatycznie instaluje aktualizacje systemu Windows 11? Tak, aby użytkownicy - także ci, którzy niespecjalnie zwracają uwagę na to, z jakiego oprogramowania korzystają, mieli na swoich komputerach bezpieczne oprogramowanie. Użytkowanie starszych wydań pokroju 23H2, 22H2, 21H2 wiąże się z ryzykiem i niedogodnościami, ponieważ dla tych systemów producent nie zapewnia poprawek bezpieczeństwa oraz błędów.

Z perspektywy użytkownika 25H2 jest bardzo zbliżony do 23H2. Nie powinniśmy mieć pretensji do tego, że Microsoft chce uchronić nas od problemów.

14.11.2025 12:55
Tagi: aktualizacjaWindowsWindows 11
