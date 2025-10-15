Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc

Ładowanie...

Określenia Windows 10 lub Windows 11 dotyczy ogólnego wydania systemu operacyjnego, natomiast musicie wiedzieć, że są one wyjątkowo nieprecyzyjne. Microsoft dzieli systemy na pomniejsze wersje od dłuższego czasu określane rokiem wydania. Na przykład ostatnim Windowsem 10, który stracił wsparcie 14 października 2025 r. był 22H2, lecz wcześniejsze wydanie 21H2 przestało być aktualizowane w czerwcu 2023 r. Podobnie jest z Windowsem 11.

Windows 11 w starszej wersji zakończy wsparcie. Pora na aktualizację

Obecnie najnowszy Windows 11 to 25H2 został wydany na początku października 2025 r. i jest to największa aktualizacja systemu Microsoftu tego roku. Oprogramowanie nie wprowadziło jednak rewolucji - w dużej mierze bazuje na wcześniejszym wydaniu 24H2 z ubiegłego roku.

Trzeba jednak pamiętać, że Windows 11 ma już na karku ponad cztery lata - został wydany w październiku 2021 r. - pierwsza wersja była oznaczona jako 21H2. Rok później pojawiło się wydanie 22H2. Te dwie wersje nie są już jednak wspierane od października 2024 r., mimo że to właściwie wydania Windowsa 11.

W następnym miesiącu - 11 listopada Microsoft zakończy obsługę serwisową kolejnego wydania: 23H2 systemów Windows 11 w wariantach Home i Pro (czyli tych, które większość z nas ma w swoich domowych komputerach). Co to oznacza z perspektywy użytkownika? Od tego momentu producent przestanie wydawania comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń chroniących przez najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa oraz poprawek związanych z błędami.

Starsza wersja nie otrzymuje także nowych funkcji rzecz jasna - te znajdziemy tylko w przypadku najnowszych wydań Windowsa. Najważniejsza jest jednak kwestia braku poprawek bezpieczeństwa. W teorii są to poprawki, które blokują wykonywanie wyjątkowo skomplikowanych metod hakowania komputerów, które nie dotyczą przeciętnego Kowalskiego. W praktyce zawsze to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, którą warto mieć.

Co trzeba zrobić, aby wciąż otrzymywać poprawki zabezpieczeń dla Windowsa 11? To proste - pobrać nowsze wydania systemu oznaczone jako 24H2 lub 25H2, które są obecnie wspierane przez Microsoft. Właściwie każdy komputer, na którym zainstalowaliśmy 23H2 z pomocą oficjalnych metod (system wymaga odpowiednio nowego procesora oraz modułu TPM 1.2 wraz z Secure Boot) obsłuży nowsze wersje systemu.

Użytkownik musi odwiedzić ustawienia i usługę Windows Update, aby wykonać aktualizację. Dotyczy to jednak głównie tych, którzy zablokowali możliwość instalowania nowych uaktualnień i ich komputery wciąż działają na wersji 23H2. Ci, którzy tego nie zrobili, najprawdopodobniej już teraz korzystają z wydania oznaczonego numerem 24H2 i 25H2. Windows działa w taki sposób, że stara się automatycznie instalować wszystkie nowe wersje, bez zgody użytkownika.

Użytkownicy ograniczający uaktualnienia mają czas na pobranie nowszej wersji do następnego miesiąca. Właściwie większość osób nie powinna zauważyć tego, że korzysta z nowszego wydania. Wizualnie 24H2 oraz 25H2 wyglądają praktycznie tak samo, jak 23H2. Posiadacze Windowsa 10 natomiast mogą za darmo rozszerzyć wsparcie systemu do października 2026 r.

Albert Żurek 15.10.2025 20:09

