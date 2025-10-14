Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer

Ładowanie...

Za sprawą testowanej nowości każde pytanie o konfigurację komputera może zakończyć się bezpośrednim odnośnikiem do odpowiedniej strony w panelu Ustawień, zamiast żmudnego przeszukiwania menu. Do tej pory Copilot na Windowsie pełnił rolę relatywnie klasycznego asystenta AI. Dostępny z poziomu ikony na pasku zadań lub dedykowanego klawisza, umożliwia zadawanie pytań w języku naturalnym i otrzymywanie inteligentnych odpowiedzi.

Dotychczas Copilot oferował wsparcie głównie w wyszukiwaniu informacji, tworzeniu dokumentów czy integracji z usługami chmurowymi. Nowa funkcja przenosi asystenta na zupełnie inny poziom - do aktywnego przewodnika po ustawieniach systemowych.

Jak to działa?

Gdy funkcja trafi na twoje urządzenie (wersja 1.25095.161 lub wyższa) wystarczy, że wpiszesz zapytanie o zmianę ustawienia. Na przykład:

Zwiększ czytelność ekranu

Włącz tryb ciemny

Zredukuj powiadomienia

Copilot po analizie języka naturalnego odszuka najbardziej odpowiednią sekcję Ustawień i poda bezpośredni link lub przycisk otwierający ją w aplikacji Ustawienia. Nie trzeba już ręcznie przeglądać zakładek - jedno kliknięcie i jesteś w miejscu, gdzie można zastosować zmianę.

Copilot dla Windows znacząco ułatwi zmianę ustawień komputera

Po otwarciu wskazanej strony Copilot może zasugerować kolejne kroki - na przykład podpowiedzieć, jaki suwak przesunąć, by powiększyć czcionkę, lub gdzie znaleźć poszukiwaną opcje. Cały proces staje się w toerii szybki i intuicyjny, zarówno dla początkującego użytkownika, jak i zaprawionego w bojach power usera.

Nie trzeba czekać na problem, by docenić nowe możliwości

Zapytanie typu Ułatw mi czytanie ekranu przeniesie użytkownika bezpośrednio do sekcji Dostępność > Kontrast wysokiego poziomu, gdzie jednym kliknięciem wybierze preferowany motyw. Zamiast szukać ustawień Skupienie, wystarczy wpisać: Pomóż mi skupić się, wyłącz powiadomienia Copilot otworzy System > Skupienie, gdzie można włączyć tryb Nie przeszkadzać.

Nie ma idealnych interfejsów, co przyznają nawet osoby, którym Ustawienia Windows czy Panel sterowania akurat odpowiadają. Osiągniecie ideału intuicyjności jest w zasadzie niemożliwe. AI pomagające w ustawianiu komputera sprawia, że cała ta problematyka staje się znacznie mniej istotna. Nie trzeba już uczyć się logiki danego UI, wystarczy wyrazić konkretną potrzebę. To akurat mile widziany postęp, prawdopodobnie nawet wśród sceptyków AI.

Maciej Gajewski 14.10.2025 17:58

