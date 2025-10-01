Nowy Windows 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku

Ładowanie...

Pojawienie się Windowsa 11 25H2 potwierdziło, że przynajmniej w tym roku jeszcze nie otrzymamy nowego systemu Windows 12. W tym miesiącu użytkownicy również stracą wsparcie do Windows 10, więc jedenastka pozostanie obecnie najrozsądniejszym wyborem. Mam jednak dobrą wiadomość - nie będziesz musiał czekać zbyt długo, aby wykonać uaktualnienie.

Windows 11 25H2 już dostępny. Najważniejsza aktualizacja w tym roku jest wyjątkowo mała

Microsoft poinformował, że od wtorku 30 września 2025 r. można pobierać aktualizację Windows 11 2025 (25H2). Aby ją zdobyć, wcale nie musicie tak jak wcześniej wykonywać dodatkowych, skomplikowanych kroków. Nowa wersja jest dostępna za pośrednictwem wbudowanego w system Windows Update.

Jest to największe i zarazem najważniejsze uaktualnienie systemu Microsoftu w tym roku. Musicie jednak wiedzieć, że największe wcale nie musi oznaczać, że zyskacie rewolucyjne funkcje. Gigant technologiczny już wcześniej zmienił podejście do wydawania aktualizacji swojego systemu. W praktyce wygląda to w taki sposób, że częściej otrzymujemy większą liczbę mniejszych uaktualnień.

Działa to zatem zupełnie inaczej niż w przypadku innych systemów np. macOS-a na komputery Apple’a, czy Androida i iOS-a na smartfony, gdzie dostaje się jedną, ale dużą aktualizację raz na dłuższy czas. Wynikiem tego jest fakt, że nowy Windows 11 25H2 nie wprowadza większych zmian czy rewolucji.

Oprogramowanie ma być dostarczane jako pakiet aktywacyjny, co w języku ludzkim rozumiemy, że nowe wydanie bazuje na wersji 24H2 i zawiera wszystkie jej funkcje. Oba wydania korzystają na wspólnej bazie kodu i gałęzi serwisowej, co w teorii ma usprawnić aktualizacje. Nowe opcje w oprogramowaniu bez zmian będą dostarczane w ramach comiesięcznych pomniejszych uaktualnień.

Ale co właściwie wprowadza nowy Windows 11 2025 (25H2)? Przede wszystkim skupia się na bezpieczeństwie - system jeszcze lepiej wykrywa luki w zabezpieczeniach oraz zapewnia większe bezpieczeństwo w wykonywaniu zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Poza tym oprogramowanie skupia się też na optymalizacji i szybkości działania. Microsoft uważa, że 25H2 ma być nieco lżejszym wydaniem ze względu na usunięcie starszych funkcji takich jak PowerShell 2.0 czy wiersz poleceń Windows Management Instrumentation.

Oznacza to, że paczka plików wymaganych do instalacji nie powinna być zbyt duża. Po pobraniu aktualizacji będzie trzeba tylko zrestartować komputer.

Szybka i mała aktualizacja, która pozostanie z nami na dłużej

Windows 11 25H2 jest o tyle ważny, że będzie głównym i wspieranym nowymi funkcjami systemem operacyjnym Microsoftu przez co najmniej kilkanaście miesięcy. Windows 12 jeszcze się nie pojawił i nie wiemy, czy zadebiutuje w 2026 r. Jednocześnie w ciągu następnych dni - 14 października Windows 10 straci swoje wsparcie. Są co prawda sposoby, aby je nieco przedłużyć, ale oprogramowanie nie będzie dostawać już nowych opcji.

W przypadku Windowsa 11 25H2 te powinny pojawiać się cyklicznie, co miesiąc. Dlatego warto zajrzeć do usługi Windows Update i zaznaczyć "Pobierz najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne". Oczywiście może zdarzyć się tak, że uaktualnienie nie pojawi się na waszych komputerach przez jakiś czas, jeśli komputer wykryje niezgodność lub inne problemy związane z np. sterownikami lub aplikacjami.

Albert Żurek 01.10.2025 14:58

