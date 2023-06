W jaki sposób aktualizowany jest Windows? W taki, byś jak najszybciej kupił Maca

Taka sytuacja. Siadając w weekend do pracy i uruchamiając przeglądarkę komputerową przywitał mnie jej zupełnie nowy interfejs. Ładny, nie powiem, ale bardziej mnie zaintrygowało, dlaczego mi się włączył. Przeglądarka nie została zaktualizowana do nowego wydania, to niezmiennie Edge 114. Po prostu zostałem wylosowany do testów. Mi to nie przeszkadza - ale ktoś inny zdecydowanie mógłby poczuć się zaskoczony i zagubiony.