To jednak oznacza, że komputer w takim scenariuszu zapewne jest bez przerwy podłączony do ładowarki. Co to oznacza dla wbudowanego akumulatora? Czy należy co jakiś czas rozładowywać baterię? A może ją formatować? Które porady są faktycznie bardzo ważne, a które to internetowe mity? Czas to wszystko wyjaśnić.