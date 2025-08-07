Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?

Ładowanie...

Minęły już czasy, gdy wybierając się do szkoły lub na studia jedyne, co trzeba było zrobić, to odwiedzić sklep papierniczy i księgarnię. Podręczniki, zeszyty, długopisy, ołówki i inne analogowe przybory to dziś dopiero początek. Warto się wyposażyć również w kilka sprzętów elektronicznych, a potem wrzucić je do plecaka. Czasem dbają o to sami uczniowie i studenci, a czasem ich rodzice.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone powrotowi do nauki 2024:

REKLAMA

Powerbank

Młodzi ludzie spędzają w szkole oraz na uczelni całe dnie, a smartfony i inne urządzenia elektroniczne często wołają o doładowanie jeszcze przed powrotem do domu. Zwykle da się gdzieś znaleźć gniazdko, aby podładować telefon komórkowy tudzież inny gadżet w ciągu dnia, ale nie jest to komfortowa sytuacja - trzeba najpierw je znaleźć, a potem siedzieć przy nim, nierzadko na podłodze.

Dobrym rozwiązaniem tego problemu będzie powerbank, czyli przenośny bank energii. Warto szukać modeli o jak największej pojemności i jak najmniejszych gabarytach oraz zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak np. szybkie ładowanie przewodowe lub możliwość ładowania indukcyjnego. No i im więcej portów wyjścia, tym lepiej - pozwala to ładować więcej niż jeden sprzęt naraz.

Malutkie bezprzewodowe słuchawki z ANC potrafią zapewnić ciszę i spokój

Słuchawki z ANC

Cisza pomaga skupić się na nauce, a hałas i gwar skutecznie rozpraszają uwagę. Dobrym pomysłem jest wyposażenie się w bezprzewodowe słuchawki z ANC. Z jednej strony można słuchać na nich muzyki i podcastów rano w drodze na zajęcia i zmierzając popołudniu do domu, a z drugiej strony można je założyć, siedząc na korytarzu, aby skupić się na czytanej treści lub wykonywanym zadaniu.

W przypadku posiadaczy iPhone’ów dobrym pomysłem będzie zakup zestawu Apple AirPods Pro, który idealnie współgra ze sprzętami Apple’a. Osoby, które korzystają z telefonów z Androidem, mogą wybrać w zasadzie dowolny model z aktywną redukcją szumów nieprzekraczający ich możliwości finansowych i to niekoniecznie pochodzący od firmy, która wyprodukowała ich smartfon. Dostępne są przy tym douszne (zwykłe i dokanałowe), jak i nauszne słuchawki z ANC.

Czytnik e-booków nie męczy wzroku tak jak tablet

Czytnik e-booków

Świecące ekrany są zmorą naszych czasów i negatywnie wpływają na nasz wzrok, dlatego warto zminimalizować czas wpatrywania się w panele typu LCD i OLED. Pomóc w tym może czytnik e-booków taki jak Kindle, który ma wyświetlacz wykonany z tzw. e-papieru (zwykle monochromatycznego). Działa on na innej zasadzie niż ekrany w smartfonach, tabletach, laptopach itd. i mniej męczy wzrok.

Czytniki e-booków służą przede wszystkim do wyświetlania dokumentów tekstowych, ale radzą sobie też z plikami PDF. Dobrym pomysłem może być model wyposażony w rysik do robienia odręcznych notatek. Da się też kupić kolorowe czytniki e-booków, aczkolwiek tutaj trzeba mieć na uwadze, że odwzorowanie kolorów w tego typu modelach może pozostawiać nieco do życzenia.

SPRAWDŹ OFERTĘ Czytnik e-booków Amazon Kindle Paperwhite 6 Amazon

Tablet

Jeśli potrzebujemy cyfrowego notatnika, który będzie bardzo dobrze odwzorowywał kolory, to czytnik e-booków nie zda egzaminu. W takiej sytuacji warto kupić tablet, który może być świetnym uzupełnieniem dla laptopa. Ba, tego typu urządzenie, do którego dokupimy akcesorium w postaci klawiatury z gładzikiem, może w niektórych przypadkach w pełni zastąpić notebooka.

Przenośne konsole do gier to świetne uzupełnienie plecaka

REKLAMA

Przenośna konsola do gier

Nie tylko nauką człowiek żyje, prawda? Dobrym pomysłem dla ucznia lub studenta może być przenośna konsola do gier. Oczywiście nikt nie powinien jej odpalać podczas zajęć, ale w drodze z i do szkoły można przecież oderwać na chwilę myśli od nauki. Dobrym wyborem będą takie sprzęty jak Nintendo Switch 2, Lenovo Legion GO, Steam Deck i ASUS ROG Ally.

REKLAMA

Piotr Grabiec 07.08.2025 21:34

Ładowanie...