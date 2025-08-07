REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie /
  3. Poradniki
  4. Sprzęt /
  5. Sprzęt - Poradniki

Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?

Robisz wyprawkę dla dziecka idącego do szkoły lub na studia? A może sam szykujesz się na początek roku szkolnego albo akademickiego? Sprawdź, jakie najlepsze gadżety elektroniczne do nauki uczeń i student może wrzucić do plecaka.

Piotr Grabiec
najlepsze-akcesoria-gadzety-dla-ucznia-studenta-2025
REKLAMA

Minęły już czasy, gdy wybierając się do szkoły lub na studia jedyne, co trzeba było zrobić, to odwiedzić sklep papierniczy i księgarnię. Podręczniki, zeszyty, długopisy, ołówki i inne analogowe przybory to dziś dopiero początek. Warto się wyposażyć również w kilka sprzętów elektronicznych, a potem wrzucić je do plecaka. Czasem dbają o to sami uczniowie i studenci, a czasem ich rodzice.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone powrotowi do nauki 2024:

REKLAMA

Powerbank

Młodzi ludzie spędzają w szkole oraz na uczelni całe dnie, a smartfony i inne urządzenia elektroniczne często wołają o doładowanie jeszcze przed powrotem do domu. Zwykle da się gdzieś znaleźć gniazdko, aby podładować telefon komórkowy tudzież inny gadżet w ciągu dnia, ale nie jest to komfortowa sytuacja - trzeba najpierw je znaleźć, a potem siedzieć przy nim, nierzadko na podłodze.

Dobrym rozwiązaniem tego problemu będzie powerbank, czyli przenośny bank energii. Warto szukać modeli o jak największej pojemności i jak najmniejszych gabarytach oraz zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak np. szybkie ładowanie przewodowe lub możliwość ładowania indukcyjnego. No i im więcej portów wyjścia, tym lepiej - pozwala to ładować więcej niż jeden sprzęt naraz.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Powerbank XLINE GPB366K 30000mAh 65W
Media Expert
Media Expert
Powerbank BASEUS PicoGo 10000 mAh 20W
Media Expert
Media Expert
Powerbank indukcyjny 3MK MagSnap Go 5000mAh 20W
Media Expert
apple-airpods-pro-2
Malutkie bezprzewodowe słuchawki z ANC potrafią zapewnić ciszę i spokój

Słuchawki z ANC

Cisza pomaga skupić się na nauce, a hałas i gwar skutecznie rozpraszają uwagę. Dobrym pomysłem jest wyposażenie się w bezprzewodowe słuchawki z ANC. Z jednej strony można słuchać na nich muzyki i podcastów rano w drodze na zajęcia i zmierzając popołudniu do domu, a z drugiej strony można je założyć, siedząc na korytarzu, aby skupić się na czytanej treści lub wykonywanym zadaniu.

W przypadku posiadaczy iPhone’ów dobrym pomysłem będzie zakup zestawu Apple AirPods Pro, który idealnie współgra ze sprzętami Apple’a. Osoby, które korzystają z telefonów z Androidem, mogą wybrać w zasadzie dowolny model z aktywną redukcją szumów nieprzekraczający ich możliwości finansowych i to niekoniecznie pochodzący od firmy, która wyprodukowała ich smartfon. Dostępne są przy tym douszne (zwykłe i dokanałowe), jak i nauszne słuchawki z ANC.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Słuchawki douszne Apple AirPods Pro 2 (USB-C)
Media Markt
Media Expert
Słuchawki nauszne SONY WH-1000XM6 ANC
Media Expert
Media Expert
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG Galaxy Buds 3 Pro ANC
Media Expert
kindle-amazon-2025
Czytnik e-booków nie męczy wzroku tak jak tablet

Czytnik e-booków

Świecące ekrany są zmorą naszych czasów i negatywnie wpływają na nasz wzrok, dlatego warto zminimalizować czas wpatrywania się w panele typu LCD i OLED. Pomóc w tym może czytnik e-booków taki jak Kindle, który ma wyświetlacz wykonany z tzw. e-papieru (zwykle monochromatycznego). Działa on na innej zasadzie niż ekrany w smartfonach, tabletach, laptopach itd. i mniej męczy wzrok.

Czytniki e-booków służą przede wszystkim do wyświetlania dokumentów tekstowych, ale radzą sobie też z plikami PDF. Dobrym pomysłem może być model wyposażony w rysik do robienia odręcznych notatek. Da się też kupić kolorowe czytniki e-booków, aczkolwiek tutaj trzeba mieć na uwadze, że odwzorowanie kolorów w tego typu modelach może pozostawiać nieco do życzenia.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Czytnik e-booków Amazon Kindle Paperwhite 6
Amazon

Tablet

Jeśli potrzebujemy cyfrowego notatnika, który będzie bardzo dobrze odwzorowywał kolory, to czytnik e-booków nie zda egzaminu. W takiej sytuacji warto kupić tablet, który może być świetnym uzupełnieniem dla laptopa. Ba, tego typu urządzenie, do którego dokupimy akcesorium w postaci klawiatury z gładzikiem, może w niektórych przypadkach w pełni zastąpić notebooka.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Tablet Apple iPad 11. gen.
Media Expert
Media Expert
Tablet Huawei Matepad 11.5 2. gen. Papermatte Edition
Media Expert
przenosne konsole do gier nintendo switch steamdeck
Przenośne konsole do gier to świetne uzupełnienie plecaka
REKLAMA

Przenośna konsola do gier

Nie tylko nauką człowiek żyje, prawda? Dobrym pomysłem dla ucznia lub studenta może być przenośna konsola do gier. Oczywiście nikt nie powinien jej odpalać podczas zajęć, ale w drodze z i do szkoły można przecież oderwać na chwilę myśli od nauki. Dobrym wyborem będą takie sprzęty jak Nintendo Switch 2, Lenovo Legion GO, Steam Deck i ASUS ROG Ally.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Konsola Nintendo Switch 2
Media Markt
Media Expert
Lenovo Legion GO
Media Expert
Media Expert
Konsola przenośna Valve Steam Deck Oled 1 TB
Media Expert
REKLAMA
Piotr Grabiec
07.08.2025 21:34
Tagi: akcesoriaBack to SchoolGadżetyPoradnik Szkolny 2024
Najnowsze
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
13:07
Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2025-08-07T13:07:08+02:00
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA