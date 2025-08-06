Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?

Ładowanie...

Popularna smartfonowa marka pokazała kolekcję urządzeń zdobionych kryształami Swarovskiego. W kek skład wchodzą dwa urządzenia: Motorola Razr 60 Ultra, czyli sztandarowy składany smartfon oraz słuchawki otwarte Moto Buds Loop. Oba sprzęty cechują się piękną kolorystyką oraz dodatkiem kryształków.

REKLAMA

Motorola ze smartfonem i słuchawkami wysadzanymi kryształkami Swarovskiego

Najnowsza Motorola Razr 60 Ultra walczy z typową, nudną stylistyką stosowaną w innych smartfonach. Wystarczy tylko spojrzeć na to, że urządzenie domyślnie było dostępne w wielu różnych ciekawych kolorach: czerwieni, różu, zieleni, a nawet z obudową przypominającą drewno. Teraz firma idzie o krok dalej.

Motorola Razr 60 Ultra jest nie tylko dostępna w nowym, przypominającym srebro kolorze Pantone Ice Melt. Urządzenie zostało wykończone "luksusową, trójwymiarową pikowaną fakturą" przypominającą torebki. Oprócz ciekawego przypominającego skórę wykończenia producent zdecydował się na zastosowanie 35 ręcznie osadzonych kryształków Swarovskiego.

Na zawiasie urządzenia znalazł się jeden duży kryształ. Przyciski do regulowania głośności również mają przypominać kryształki. Nie są to rozwiązania stosowane powszechnie w smartfonach, a więc całość prezentuje się naprawdę ciekawie.

W środku oczywiście mamy Motorolę Razr 60 Ultra. Smartfon w specjalnej wersji oferuje zatem dobrą specyfikację w tym 7-calowy ekran główny, procesor Snapdragon 8 Elite, akumulator 4700 mAh z ładowaniem 68 W, podwójny zestaw aparatów 50 Mpix oraz dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny do obsługi telefonu w trybie złożonym.

Poza smartfonem w nietypowej wersji są też nowe słuchawki Moto Buds Loop. To sprzęt o otwartej konstrukcji przypominający kolczyki - w wariancie z kryształkami Swarovskiego wygląda jeszcze bardziej jak biżuteria. Tak naprawdę już wcześniej te słuchawki były dostępne z dodatkowymi kryształkami Swarovskiego, tylko że w innym kolorze beżowym, a nie srebrnym. Taki sprzęt kosztuje ponad 1000 zł.

Obie nowe ciekawe wersje sprzętów mają być dostępne w Polsce, choć ceny nie są znane. Osobiście jestem ciekaw, czy specjalny wariant Motoroli Razr 60 Ultra będzie znacząco droższy od zwykłego. Klasyczna Razr 60 Ultra kosztuje ok. 5800 zł i nawet bez dodatkowych kryształków jest ciekawym i wartym rozważenia telefonem.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 06.08.2025 18:20

Ładowanie...