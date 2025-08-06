REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz

Samsung kończy wsparcie dla trzech popularnych smartfonów ze średniej półki. Jeśli masz jeden z nich, pora na nowy model. Żadnej aktualizacji - ani zabezpieczeń, ani systemu - już nie dostaniesz.

Albert Żurek
Samsung Galaxy A22 koniec wsparcia
REKLAMA

Dotyczy to trzech modeli: Samsunga Galaxy A22, M32 oraz F22. O ile seria F jest niedostępna w Polsce, o tyle przedstawiciele z rodziny A oraz M cieszą się ogromną popularnością - przede wszystkim ze względu na niską cenę i świetne możliwości. Oba urządzenia mają już kilka lat na karku, więc to oczywiste, że Samsung przestaje je aktualizować.

REKLAMA

Samsung kończy wsparcie dla trzech modeli. Co to oznacza dla posiadaczy?

Jeśli korzystasz z jednego z wymienionych urządzeń (A22 oraz M32), najprawdopodobniej w ostatnim czasie otrzymałeś(-aś) powiadomienie o aktualizacji zabezpieczeń. Musisz jednak wiedzieć, że poprawki bezpieczeństwa datowane na sierpień 2025 r. są ostatnimi, jakie kiedykolwiek otrzymasz.  

Dotychczas smartfony otrzymywały półroczne uaktualnienia, jednak wraz z ostatnią aktualizacją Samsung postanowił zakończyć dla nich wsparcie. Wszystkie trzy modele zniknęły z oficjalnej listy Samsunga dot. aktualizacji bezpieczeństwa. Fakt, że telefony nie znajdują się już w harmonogramie, jest równoznaczny z końcem żywota dla tych urządzeń.

Mówimy jednak o kilkuletnich urządzeniach - Samsung Galaxy M32 został wydany pod koniec 2020 r., a Galaxy A22 w połowie 2021 r. Oba smartfony miały swoją premierę ponad cztery lata temu, kiedy to tańsze urządzenia Samsunga oferowały maksymalnie trzyletnie wsparcie systemu Android oraz cztery do pięciu lat poprawek bezpieczeństwa. Jeśli chciało się kupić smartfon o długim wsparciu od koreańskiego producenta, najlepszym pomysłem był wybór modeli z wyższej półki typu Galaxy S21.

Dodam, że sztandarowe modele z 2021 r. (i końca 2020 r. - S20 FE) w dalszym ciągu są aktualizowane pod względem ochrony - otrzymują kwartalne poprawki.

Koniec aktualizacji bezpieczeństwa nie oznacza, że smartfony przestaną działać. Samsung po prostu nie będzie już wydawać łatek w przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach - zarówno sprzętowych, jak i programowych. Musicie wiedzieć, że takie podatności najczęściej są trudne do wykorzystania w domowych warunkach. Istnieje też niewielkie prawdopodobieństwo, że przeciętny użytkownik stanie celem cyberataku. Mimo to, pewne ryzyko zawsze pozostaje.

Brak aktualizacji to brak nowych funkcji

Największym problemem jest brak nowych funkcji. Smartfony takie jak Galaxy A22 i M32 mogą też odstawać pod względem możliwości technicznych i działania podczas korzystania z aplikacji. Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa i odzyskać możliwość korzystania z nowych funkcji wynikających z Androida i One UI, warto pomyśleć o wymianie telefonu.

Szczególnie że dzisiejsze telefony Samsunga są aktualizowane przez długie lata. Nawet smartfony z niższej półki cenowej mogą liczyć na sześcioletnie wsparcie systemu i siedem lat poprawek bezpieczeństwa.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Samsung Galaxy A56 - 1799 zł
Media Expert
Media Expert
Samsung Galaxy A36 - 1199 zł
Media Expert

Osobiście polecałbym takie modele jak: Galaxy A36 5G lub Galaxy A56. Galaxy A36 jest obecnie tańszy od A26 (bezpośredniego następcy A22). Galaxy A56 - kosztuje więcej, ale oferuje możliwości bliskie najdroższym smartfonów Samsunga. 

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
06.08.2025 14:04
Tagi: aktualizacjaAktualizacja AndroidaSamsungSmartfony
Najnowsze
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
6:23
Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test
Aktualizacja: 2025-08-06T06:23:00+02:00
6:12
W końcu mamy broń przeciw wiecznym chemikaliom w ludzkim ciele
Aktualizacja: 2025-08-06T06:12:00+02:00
6:01
W Gdańsku mają broń na drony. To elektromagnetyczna tarcza
Aktualizacja: 2025-08-06T06:01:00+02:00
21:00
Posiadacze smartfonów Samsunga z powodami do radości. Zaraz wielka aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-05T21:00:19+02:00
20:48
Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji
Aktualizacja: 2025-08-05T20:48:53+02:00
20:05
Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej
Aktualizacja: 2025-08-05T20:05:31+02:00
19:50
Składana hybryda iPada i MacBooka opóźniona. Nie składa mi się ta wizja
Aktualizacja: 2025-08-05T19:50:53+02:00
19:18
Marie Curie NIE Skłodowska. Rząd zawalczy o polskość banknotu
Aktualizacja: 2025-08-05T19:18:22+02:00
18:55
iPhone 17 trafi do nas wcześniej. Telekomy puściły farbę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:55:27+02:00
18:37
Microsoft ma unikalną tapetę Windows na 50-lecie. Jak na stypę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:37:56+02:00
18:26
Do Polski dotarły ostateczne maszyny budowlane. Zrobią nam Tarczę Wschód
Aktualizacja: 2025-08-05T18:26:00+02:00
17:57
Ludzkość właśnie odkryła nowego gada morskiego. Leżał... w muzeum
Aktualizacja: 2025-08-05T17:57:05+02:00
17:16
Twój hotel pisze na Booking i chce przelew. Skuteczność oszustów przeraża
Aktualizacja: 2025-08-05T17:16:31+02:00
16:37
Tak będzie wyglądał Windows 2030. Nie wszystkim się spodoba
Aktualizacja: 2025-08-05T16:37:30+02:00
16:23
Jeśli liczysz, że ChatGPT to chwilowa moda, mam potwornie złe dane
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:22+02:00
16:01
Telewizory Samsunga dostaną darmowe turbodoładowanie. Zazdroszczę
Aktualizacja: 2025-08-05T16:01:48+02:00
15:48
Polacy mają dosyć symboli rozwoju. "Dziś 654 osoby, jutro 12500"
Aktualizacja: 2025-08-05T15:48:02+02:00
15:15
Zrobili ChatGPT dla katolików. Wyjaśnia, z czego się spowiadać
Aktualizacja: 2025-08-05T15:15:24+02:00
14:56
W Lidlu kasa sama rozpozna produkty. Ułatwienie czy brak zaufania?
Aktualizacja: 2025-08-05T14:56:33+02:00
13:25
Popularny bot kradł na masową skalę. Zastawili pułapkę, by to udowodnić
Aktualizacja: 2025-08-05T13:25:23+02:00
13:03
Huawei zapowiada potęgę zamkniętą w 11 calach. Ogłasza też promocję
Aktualizacja: 2025-08-05T13:03:26+02:00
12:55
Znany wokalista ożywił zmarłych artystów. To najbardziej krindżowa rzecz, jaką dziś zobaczycie
Aktualizacja: 2025-08-05T12:55:20+02:00
12:18
Jak lokalizować swoje dziecko? Oto najlepsze rozwiązania
Aktualizacja: 2025-08-05T12:18:41+02:00
11:37
Czarne krzyże Luftwaffe nad Polską. Kiedyś ten widok budziłby przerażenie
Aktualizacja: 2025-08-05T11:37:27+02:00
10:32
Polska firma wyprodukuje sprzęt dla NATO. Ratuje życie
Aktualizacja: 2025-08-05T10:32:45+02:00
9:50
Moja żona dostanie w tym roku wyjątkowo brzydki telefon. Ale za to zrobi dobre zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-05T09:50:21+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA