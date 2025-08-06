To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz

Ładowanie...

Dotyczy to trzech modeli: Samsunga Galaxy A22, M32 oraz F22. O ile seria F jest niedostępna w Polsce, o tyle przedstawiciele z rodziny A oraz M cieszą się ogromną popularnością - przede wszystkim ze względu na niską cenę i świetne możliwości. Oba urządzenia mają już kilka lat na karku, więc to oczywiste, że Samsung przestaje je aktualizować.

Samsung kończy wsparcie dla trzech modeli. Co to oznacza dla posiadaczy?

Jeśli korzystasz z jednego z wymienionych urządzeń (A22 oraz M32), najprawdopodobniej w ostatnim czasie otrzymałeś(-aś) powiadomienie o aktualizacji zabezpieczeń. Musisz jednak wiedzieć, że poprawki bezpieczeństwa datowane na sierpień 2025 r. są ostatnimi, jakie kiedykolwiek otrzymasz.

Dotychczas smartfony otrzymywały półroczne uaktualnienia, jednak wraz z ostatnią aktualizacją Samsung postanowił zakończyć dla nich wsparcie. Wszystkie trzy modele zniknęły z oficjalnej listy Samsunga dot. aktualizacji bezpieczeństwa. Fakt, że telefony nie znajdują się już w harmonogramie, jest równoznaczny z końcem żywota dla tych urządzeń.

Mówimy jednak o kilkuletnich urządzeniach - Samsung Galaxy M32 został wydany pod koniec 2020 r., a Galaxy A22 w połowie 2021 r. Oba smartfony miały swoją premierę ponad cztery lata temu, kiedy to tańsze urządzenia Samsunga oferowały maksymalnie trzyletnie wsparcie systemu Android oraz cztery do pięciu lat poprawek bezpieczeństwa. Jeśli chciało się kupić smartfon o długim wsparciu od koreańskiego producenta, najlepszym pomysłem był wybór modeli z wyższej półki typu Galaxy S21.

Dodam, że sztandarowe modele z 2021 r. (i końca 2020 r. - S20 FE) w dalszym ciągu są aktualizowane pod względem ochrony - otrzymują kwartalne poprawki.

Koniec aktualizacji bezpieczeństwa nie oznacza, że smartfony przestaną działać. Samsung po prostu nie będzie już wydawać łatek w przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach - zarówno sprzętowych, jak i programowych. Musicie wiedzieć, że takie podatności najczęściej są trudne do wykorzystania w domowych warunkach. Istnieje też niewielkie prawdopodobieństwo, że przeciętny użytkownik stanie celem cyberataku. Mimo to, pewne ryzyko zawsze pozostaje.

Brak aktualizacji to brak nowych funkcji

Największym problemem jest brak nowych funkcji. Smartfony takie jak Galaxy A22 i M32 mogą też odstawać pod względem możliwości technicznych i działania podczas korzystania z aplikacji. Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa i odzyskać możliwość korzystania z nowych funkcji wynikających z Androida i One UI, warto pomyśleć o wymianie telefonu.

Szczególnie że dzisiejsze telefony Samsunga są aktualizowane przez długie lata. Nawet smartfony z niższej półki cenowej mogą liczyć na sześcioletnie wsparcie systemu i siedem lat poprawek bezpieczeństwa.

Osobiście polecałbym takie modele jak: Galaxy A36 5G lub Galaxy A56. Galaxy A36 jest obecnie tańszy od A26 (bezpośredniego następcy A22). Galaxy A56 - kosztuje więcej, ale oferuje możliwości bliskie najdroższym smartfonów Samsunga.

Albert Żurek 06.08.2025 14:04

