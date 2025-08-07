REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę

Astronomowie zaprezentowali niezwykle szczegółowe zdjęcie odległej o 700 mln lat świetlnych gromady galaktyk Abell 3667. Obraz ukazuje fascynującą kosmiczną strukturę oraz zjawiska, które do tej pory były niewidoczne dla naukowców.

Marcin Kusz
Nowy obraz Abell 3667 ukazuje ukryte tajemnice kosmosu
REKLAMA

Badacze z Uniwersytetu Browna stworzyli wyjątkowo precyzyjny obraz Abell 3667, gigantycznej gromady galaktyk, znajdującej się 700 milionów lat świetlnych od Ziemi. Nowe zdjęcie, będące efektem długotrwałych obserwacji zebranych przez wiele lat, ukazuje niezwykłą strukturę w postaci świetlistego mostu, który powstał w wyniku zderzenia dwóch głównych galaktyk wchodzących w skład gromady. Dotąd jego istnienie było jedynie teoretyczne. Obserwacje optyczne po raz pierwszy ukazały tę spektakularną kosmiczną kolizję.

REKLAMA

Światło wewnątrzgromadowe to tajemnicza poświata gwiazd

Jak czytamy na łamach Gizmodo, obserwacje Abell 3667 ujawniły również obecność niezwykłego fenomenu, czyli światła wewnątrzgromadowego (ICL). Jest to subtelna poświata generowana przez pojedyncze gwiazdy, które zostały wyrwane z macierzystych galaktyk podczas ich gwałtownego połączenia. Badacze zwracają uwagę, że po raz pierwszy udało się optycznie zaobserwować tak wyraźne i rozległe ślady dawnych interakcji galaktycznych. Odkrycie ICL w takiej skali dostarczy nowych danych na temat historii oraz ewolucji gromad galaktyk.

Zobacz także:

REKLAMA

Choć zdjęcie gromady Abell 3667 powstało dzięki wieloletnim, precyzyjnie zestawionym obserwacjom astronomów z Uniwersytetu Browna, badacze wiążą duże nadzieje z obserwacjami przy pomocy teleskopu Rubin. Ma on umożliwić jeszcze dokładniejsze badania takich zjawisk, jak wspomniane światło wewnątrzgromadowe. Dzięki jego możliwościom naukowcy będą w stanie prowadzić niezwykle szczegółowe analizy wszystkich pobliskich gromad galaktyk widocznych na południowej półkuli nieba. Może to przynieść przełomowe dane na temat kosmicznych kolizji oraz ewolucji struktur galaktycznych.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: NOIRLabAstro

REKLAMA
Marcin Kusz
07.08.2025 06:22
Tagi: GalaktykiGwiazdyteleskop kosmiczny
Najnowsze
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
21:13
Nowa funkcja w laptopach Apple'a. Ucieszą się podróżujący
Aktualizacja: 2025-08-06T21:13:07+02:00
20:05
Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data
Aktualizacja: 2025-08-06T20:05:47+02:00
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
6:23
Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test
Aktualizacja: 2025-08-06T06:23:00+02:00
6:12
W końcu mamy broń przeciw wiecznym chemikaliom w ludzkim ciele
Aktualizacja: 2025-08-06T06:12:00+02:00
6:01
W Gdańsku mają broń na drony. To elektromagnetyczna tarcza
Aktualizacja: 2025-08-06T06:01:00+02:00
21:00
Posiadacze smartfonów Samsunga z powodami do radości. Zaraz wielka aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-05T21:00:19+02:00
20:48
Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji
Aktualizacja: 2025-08-05T20:48:53+02:00
20:05
Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej
Aktualizacja: 2025-08-05T20:05:31+02:00
19:50
Składana hybryda iPada i MacBooka opóźniona. Nie składa mi się ta wizja
Aktualizacja: 2025-08-05T19:50:53+02:00
19:18
Marie Curie NIE Skłodowska. Rząd zawalczy o polskość banknotu
Aktualizacja: 2025-08-05T19:18:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA