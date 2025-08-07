Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę

Ładowanie...

Badacze z Uniwersytetu Browna stworzyli wyjątkowo precyzyjny obraz Abell 3667, gigantycznej gromady galaktyk, znajdującej się 700 milionów lat świetlnych od Ziemi. Nowe zdjęcie, będące efektem długotrwałych obserwacji zebranych przez wiele lat, ukazuje niezwykłą strukturę w postaci świetlistego mostu, który powstał w wyniku zderzenia dwóch głównych galaktyk wchodzących w skład gromady. Dotąd jego istnienie było jedynie teoretyczne. Obserwacje optyczne po raz pierwszy ukazały tę spektakularną kosmiczną kolizję.

REKLAMA

Światło wewnątrzgromadowe to tajemnicza poświata gwiazd

Jak czytamy na łamach Gizmodo, obserwacje Abell 3667 ujawniły również obecność niezwykłego fenomenu, czyli światła wewnątrzgromadowego (ICL). Jest to subtelna poświata generowana przez pojedyncze gwiazdy, które zostały wyrwane z macierzystych galaktyk podczas ich gwałtownego połączenia. Badacze zwracają uwagę, że po raz pierwszy udało się optycznie zaobserwować tak wyraźne i rozległe ślady dawnych interakcji galaktycznych. Odkrycie ICL w takiej skali dostarczy nowych danych na temat historii oraz ewolucji gromad galaktyk.

Zobacz także:

REKLAMA

Choć zdjęcie gromady Abell 3667 powstało dzięki wieloletnim, precyzyjnie zestawionym obserwacjom astronomów z Uniwersytetu Browna, badacze wiążą duże nadzieje z obserwacjami przy pomocy teleskopu Rubin. Ma on umożliwić jeszcze dokładniejsze badania takich zjawisk, jak wspomniane światło wewnątrzgromadowe. Dzięki jego możliwościom naukowcy będą w stanie prowadzić niezwykle szczegółowe analizy wszystkich pobliskich gromad galaktyk widocznych na południowej półkuli nieba. Może to przynieść przełomowe dane na temat kosmicznych kolizji oraz ewolucji struktur galaktycznych.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: NOIRLabAstro

REKLAMA

Marcin Kusz 07.08.2025 06:22

Ładowanie...