Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki

Szykujesz się na nowy akademicki lub na pójście dziecka do szkoły? No to przygotuj odpowiednio miejsce do nauki. Podpowiadamy, co postawić na biurku, żeby ułatwić sobie przyswajanie wiedzy.

Piotr Grabiec
Wakacje to czas odpoczynku, ale te zbliżają się już ku końcowi. Warto przygotować się na nowy rok szkolny i akademicki 2025/2026. Jedną z rzeczy, której warto się przyjrzeć w pierwszej kolejności, jest biurko, przy którym młody człowiek będzie wykonywał zlecone przez dydaktyków zadania oraz utrwalał wiedzę. Czy jest ono optymalnie przygotowane do pracy i nauki?

Im lepiej się przygotujemy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i akademickiego, tym więcej czasu zaoszczędzimy później w jego trakcie. Z tego powodu warto wyposażyć się w kilka urządzeń i gadżetów elektronicznych, dzięki którym nauka nie tylko będzie sprawiać przyjemność, ale i przyswajanie wiedzy zajmować będzie mniej czasu.

Dobry monitor to podstawa

Duży monitor do komputera na biurko

Wiele osób do nauki wykorzystuje komputery, ale decyduje się na laptopy, a nie komputery stacjonarne, ze względu na to, że można korzystać z nich również z dala od biurka. Sprawdzają się one świetnie zarówno w szkole i na uczelni, jak i w autobusie i w kawiarni, a do tego można zabrać je na balkon albo na kanapę, no ale co monitor, to monitor - sam nie wyobrażam sobie biurka bez niego.

Na szczęście notebooka można podpiąć do zewnętrznego ekranu. Warto wygospodarować nieco miejsca na biurku, by takowy postawić - tym bardziej że nie musi to być model z najwyższej półki, jeśli planujemy na nim wyświetlać głównie dokumenty, pliki PDF itp. To, co istotne, to możliwość wyświetlenia na ekranie naraz edytora tekstu i strony internetowej albo dokumentu z notatkami.

Logitech MX Master 3S to jedna z najlepszych myszek świata

Wygodna myszka z podkładką

Niezależnie od tego, czy mamy monitor, czy też korzystamy z ekranu w laptopie postawionym na biurku do nauki, warto wyposażyć się w porządną mysz komputerową (najlepiej z podkładką, jeśli blat nie jest idealnie płaski). Do komputera stacjonarnego takowa jest niezbędna, a korzystanie z gładzika w notebooku jest mniej precyzyjne, a na dłuższą metę może powodować problemy z nadgarstkiem.

Warto wybrać taki model ergonomiczny. Dobrze by było, aby był również wyposażony w dodatkowe programowalne przyciski - można przypisać do nich wybrane funkcje albo często używane skróty klawiszowe, aby przyspieszyć realizację najczęściej powtarzanych zadań. Modele bezprzewodowe są wygodne, ale tańszą przewodową mysz można podłączyć np. na stałe do stacji dokującej albo monitora.

Słuchawki bezprzewodowe zapewniają ciszę i spokój

Słuchawki z ANC

Nic nie sprzyja nauce tak, jak możliwość wyciszenia się. Dużo łatwiej się skupić, jeśli odetniemy się od gwaru towarzyszącego nam w domu, po którym krzątają się bliscy. Pomagają w tym słuchawki z ANC, czyli aktywną redukcją szumów. Dostępne są modele zarówno douszne, jak i nauszne.

Wygodne bezprzewodowe słuchawki to w dodatku gadżet, który można zabrać ze sobą do szkoły lub na uczelnię. W takim środowiskom możliwość odcięcia się od hałasu na korytarzu również może zdziałać cuda podczas powtarzania sobie materiału po raz ostatni przed klasówką lub kolokwium.

Jedna ładowarka potrafi ładować trzy urządzenia naraz

Ładowarki bezprzewodowe

Ładowanie urządzeń elektronicznych to zmora naszych czasów. Smartfony, słuchawki, inteligentne zegarki, tablety, czytniki e-booków - te wszystkie sprzęty stale domagają się prądu. Dobrym pomysłem są ładowarki bezprzewodowe, w tym z uchwytem magnetycznym.

Dzięki takim gadżetom urządzenia takie jak telefon oraz akcesoria pokroju słuchawek będą zawsze naładowane przed wyjściem z domu. No i jeśli wyrobimy sobie nawyk odkładania ich w jego miejsce, by je ładować, zaoszczędzimy sporo czasu poświęcanego zwykle na szukaniu ich przed wyjściem.

Uchwyty na kable pozwalają wyciągnąć na biurko same końcówki, które potem za nie nie spadną

Stacje dokujące, huby USB i uchwyty na kable

Przygotowanie miejsca pracy tak, aby było schludne, nie jest proste, gdy toniemy w morzu przewodów. Warto poprowadzić je tak, aby nie zwijały się w kłębek. Dzięki temu jeśli zajdzie potrzeba wymiany jednego z nich, nie spędzimy długich godzin na odłączaniu i podłączaniu wszystkich sprzętów i akcesoriów.

Oprócz tego warto wyposażyć się w stację dokującą, aby podpinać ją do laptopa jednym kablem. Do niej mogą być podłączone na stałe monitor, przewodowa mysz oraz inne kable oraz przejściówki, które z pomocą uchwytów na kable można wyciągnąć na stałe na biurko, by mieć do nich zawsze wygodny dostęp.

Piotr Grabiec
07.08.2025 14:50
