Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł

Jeśli dziecko nosi do szkoły laptopa, to warto wyposażyć je w niskoprofilową myszkę. Dzięki temu praca z dokumentami będzie wygodniejsza - kursorem z pomocą gryzonia operuje się precyzyjniej niż z wykorzystaniem gładzika. Do tego zbyt częste korzystanie z trackpadów może doprowadzić do problemów z nadgarstkami.