/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć

Nowy elektrolit, który nie zamarza w arktycznych temperaturach i nie wybucha pod płomieniem? Brzmi jak bajka, ale tak naprawdę to najnowsze osiągnięcie chińskich naukowców. Przełomowa technologia może zwiększyć zasięg aut elektrycznych i zrewolucjonizować wiele branż.

Marcin Kusz
Chińska bateria nowej generacji: mniejsze, lżejsze, potężniejsze
REKLAMA

Zespół badaczy z Uniwersytetu Tianjin ogłosił opracowanie nowego rodzaju baterii litowej o rekordowej gęstości energetycznej wynoszącej ponad 600 Wh/kg. Dla porównania, najnowsze akumulatory Tesli osiągają około 300 Wh/kg. To oznacza, że ta sama ilość energii może być dziś przechowywana w baterii o połowę mniejszej i lżejszej. Taki postęp technologiczny przełożyłby się bezpośrednio na wydłużenie zasięgu pojazdów elektrycznych, poprawę osiągów i mniejszą masę pojazdu.

To jednak nie wszystko. Ogniwo zachowuje swoją stabilność podczas ponad 100 cykli ładowania i rozładowania, nie zapala się pod wpływem otwartego ognia, a nawet działa w temperaturze do -60°C. To parametry, których dotychczasowe technologie nie były w stanie zaoferować w jednym momencie.

REKLAMA

Sekret przełomu to nieuporządkowany elektrolit

Jak czytamy na łamach TechExplore, najważniejszych elementem innowacji jest nowatorski projekt elektrolitu, który zamiast tworzyć uporządkowane struktury wokół jonów litu, jak w konwencjonalnych bateriach, pozwala im na swobodniejszy ruch. Ta dezorganizacja wewnątrz elektrolitu zmniejsza bariery dla przepływu jonów, poprawia stabilność interfejsów i eliminuje wiele problemów, z jakimi boryka się obecna technologia. Choć obecnie mamy do czynienia ze wczesnym prototypem, wyniki uzyskane w warunkach laboratoryjnych pokazują, że ta ścieżka ma ogromny potencjał aplikacyjny, nie tylko w elektromobilności.

Potencjał technologii jest naprawdę szeroki

Wydajniejsze, bezpieczniejsze i znacznie lżejsze ogniwa litowe otwierają drzwi do zastosowań wykraczających daleko poza motoryzację. Oczywiście to właśnie rynek pojazdów elektrycznych będzie pierwszym i najbardziej oczywistym beneficjentem nowej technologii, jednak równolegle duże nadzieje wiązane są z magazynowaniem energii na potrzeby branży OZE. Obecnie wykorzystywane systemy wymagają kosztownych i przestrzennych baterii do gromadzenia nadwyżek energii, które można potem wykorzystać w nocy lub przy niskiej produkcji. Ogniwa o podwójnej gęstości pozwolą zmniejszyć skalę infrastruktury magazynowej, zwiększyć efektywność i poprawić stabilność sieci, a jednocześnie obniżyć koszty eksploatacyjne. Takie ogniwa mogłyby być także wykorzystane w elektronice użytkowej, czy nawet w urządzeniach specjalistycznych i w wojskowości.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Mimo wszystko obecnie największym wyzwaniem pozostaje skalowalność tego przełomu. Jak pokazuje historia rozwoju technologii bateryjnych, przeskok z laboratorium do masowej produkcji wymaga ogromnych nakładów, czasu i żmudnych testów. Konieczne będzie wielopłaszczyznowe sprawdzenie bezpieczeństwa, trwałości i wydajności nowego elektrolitu w warunkach dynamicznych, termicznych i mechanicznych. Dopiero wtedy możliwe będzie rozpoczęcie komercjalizacji.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Kinek00 / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
20.08.2025 06:31
Tagi: BaterieChinyelektromobilnośćnaukowcy
Najnowsze
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
10:00
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 
Aktualizacja: 2025-08-19T10:00:00+02:00
9:14
Maszt szkodliwy jak kiszone ogórki. Nie chcą go, ale kisić się nie boją
Aktualizacja: 2025-08-19T09:14:56+02:00
8:49
Noblista mówi, dlaczego AI może wysadzić ludzkość z siodła. "Liczą się tylko zyski"
Aktualizacja: 2025-08-19T08:49:25+02:00
8:18
Smartfon nową bronią Białego Domu. Tak Trump robi propagandę z zatrzymań FBI
Aktualizacja: 2025-08-19T08:18:36+02:00
7:00
Lepsze wiadomości między Androidem i iPhone'em. Dlaczego nadal nie ma ich w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-19T07:00:00+02:00
6:41
Odtworzyli reakcje z narodzin gwiazd. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-08-19T06:41:00+02:00
6:31
Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-08-19T06:31:00+02:00
6:21
Dlaczego nie znosimy zawracać? Oto zaskakująca przyczyna
Aktualizacja: 2025-08-19T06:21:00+02:00
6:11
Xbox się sypie, ale legenda Microsoftu uspokaja: "Jestem podekscytowany przyszłością"
Aktualizacja: 2025-08-19T06:11:00+02:00
21:32
Negocjowali dziewięć dni i nocy o plastiku. Wszystko na marne
Aktualizacja: 2025-08-18T21:32:19+02:00
21:16
Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli
Aktualizacja: 2025-08-18T21:16:47+02:00
20:50
Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze
Aktualizacja: 2025-08-18T20:50:43+02:00
20:11
Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-18T20:11:16+02:00
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA