Gąbka, która zastąpi baterię. Koreańczycy mają na to sposób

Zespół badawczy z Korea Institute of Energy Research opracował technologię, która może rozwiązać jeden z największych problemów baterii cynkowych – formowanie się dendrytów. Są to niepożądane struktury cynku, które powstają na anodzie w trakcie ładowania i mogą prowadzić do zwarcia, a nawet całkowitej awarii baterii. Dzięki tzw. elektronowej gąbce może być możliwe stworzenie bezpieczniejszych, tańszych i trwalszych baterii cynkowych, które mają konkurować z popularnymi ogniwami litowo-jonowymi.