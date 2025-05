Nowa bateria, którą trzeba karmić, a nie ładować. Zrobili ją z grzybów

W odpowiedzi na ten narastający kryzys, naukowcy z instytutu Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) postanowili poszukać alternatywy. I znaleźli ją tam, gdzie mało kto wcześniej szukał: w świecie grzybów. Ich nowatorska bateria to nie tylko ciekawostka — to potencjalny przełom, który może zmienić oblicze technologii.