Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego

Nadchodzący iOS 26 przyniesie ze sobą największą zmianę od lat - Liquid Glass, nowy język projektowania, który nie tylko odświeży wygląd oprogramowania Apple'a, ale i unifikuje wygląd interfejsu dla wszystkich platform. Jednak jak się okazuje, wraz z nowym interfejsem może przyjść także nowy wygląd samego frontu iPhone'a.

Apple przygotowuje grunt pod radykalnie nowy wygląd iPhone’a

Na swoim blogu Craig Hockenberry, jeden z najdłużej działających twórców aplikacji na iOS, zauważył, że Liquid Glass wymusza na deweloperach unikanie umieszczania elementów interfejsu bezpośrednio przy krawędziach ekranu.

Nie znam nikogo poza Apple, kto uważa, że "naprawdę potrzebujemy więcej płynnego szkła [Liquid Glass] w naszych projektach". Podczas prezentacji warto zwrócić uwagę na to, ile czasu poświęcono na pokazywanie szklanych bloków i omawianie samego efektu fizycznego. Nie poruszono jednak najważniejszego pytania: "dlaczego tego potrzebujemy?". Jestem prawie pewien, że odpowiedź brzmi: "nie potrzebujemy". Odpowiedź brzmi: "Apple potrzebuje". [...] Wszystko to sprawia, że myślę, iż Apple jest bliskie wprowadzenia urządzeń, w których ekran płynnie wtapia się w fizyczną krawędź.

Z perspektywy Craiga Hockenberry'ego wymogi jakie Apple stawia projektantom aplikacji na iOS 26 przypominają sytuację wokół safe area insets w iOS 11.

"Safe area insets" to specjalne marginesy bezpieczeństwa, które zmuszały twórców aplikacji do odsunięcia przycisków i treści od krawędzi ekranu. Na początku wydawały się one zbędne i nielogiczne, lecz dopiero premiera iPhone’a X z notchem i obsługą gestów pokazała, dlaczego ta zmiana była konieczna: bez nich część interfejsu byłaby niewygodna lub wręcz niemożliwa do obsługi.

Hockenberry twierdzi, że Apple może szykować urządzenie, w którym ekran będzie płynnie przechodził w krawędzie obudowy. Elastyczne panele OLED miałyby pozwolić na stworzenie tzw. wraparound display, w którym granica między pikselami a ramką przestaje być zauważalna.

[...] Wszystko to sprawia, że myślę, iż Apple jest bliskie wprowadzenia urządzeń, w których ekran płynnie przechodzi w fizyczną krawędź. Coś, w czym elastyczny wyświetlacz OLED zaciera różnicę między pikselami a ramką. Nowy "owinięty" ekran z bezpiecznymi wstawkami na pionowych krawędziach urządzenia, tak jak widzieliśmy to w przypadku poziomych krawędzi w iPhone X

Nowe zasady projektowania interfejsu, koncentrujące się na unikanie styku elementów z brzegiem ekranu, byłyby w takiej konstrukcji urządzenia niezbędne.

Fold czy bezramkowy iPhone?

Zmiany w zasadach projektowania w iOS 26 niekoniecznie mogą być odzwierciedlone w iPhone'ach 17 - równie dobrze mogą pojawić się w jednym z przyszłych iPhone'ów, o których spekulują media.

Pierwszym kandydatem na "adresata" zmian w iOS 26 jest iPhone Fold, który mógłby trafić na rynek w przyszłym roku. Drugi to jeszcze bardziej ambitna wizja: całkowicie bezramkowy iPhone, z aparatem ukrytym pod ekranem. Taki iPhone miałby spełnić wizję Jony'ego Ive'a i jednocześnie stanowić sposób na "huczne" uczczenie 20 lat iPhone'a na rynku.

Zdjęcie główne: sdx15 / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 19.08.2025 11:28

