Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy

Czy roboty mogą zastąpić muzyków? To pytanie przyświecało badaczom z kilku włoskich instytucji, którzy postanowili zbadać granice łączenia robotyki i sztuki. Ich projekt, nazwany Robot Drummer, miał na celu sprawdzenie, czy humanoidalna maszyna jest w stanie uczyć się gry na perkusji i wykonywania zadań wymagających kreatywności.

Czy robot może grać na perkusji? Tak, o ile słuchacze mają słuchawki wyciszające dźwięk

Pomysł narodził się przypadkiem - podczas rozmowy przy kawie dwóch badaczy: Asada Alego Shahida z Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence oraz Lorisa Rovedy z Politecnico di Milano. Badacze zastanawiali się, dlaczego humanoidalne roboty tak rzadko angażują się w działania artystyczne. Skoro radzą sobie w pracy fizycznej, to czemu nie miałyby spróbować muzyki?

Wybór padł na perkusję - instrument wymagający nie tylko rytmu, ale też koordynacji czterech kończyn i szybkich reakcji. Do testów wykorzystano wirtualną symulację humanoida Unitree G1, który zasłynął m.in. podczas niedawnych zawodów bokserskich w Chinach. Ich przebieg oraz efekty zostały szczegółowo opisane w pracy opublikowanej w archiwum arXiv.

By nauczyć Unitree G1 gry na perkusji, badacze opracowali system oparty na uczeniu maszynowym, który miał pozwolić robotowi grać całe utwory - od klasyków rocka po jazz. Według autorów projektu robot "uczył się" strategii przypominających zachowania ludzkich perkusistów: krzyżowania rąk, zmiany pałeczek w locie czy planowania uderzeń z wyprzedzeniem. Zależnie od utworu, robot osiągał precyzję ruchów na poziomie 90 proc.

Nie rozwiązało to problemu fałszowania

Kiedy jednak efekty symulacji trafiły do internetu, reakcje były znacznie mniej entuzjastyczne. Nagrania pokazujące robota próbującego odegrać "In the End" Linkin Park czy "Livin’ on a Prayer" Bon Jovi wzbudziły raczej śmiech niż podziw. Robot w symulacji niesamowicie fałszuje, nieporadnie uderzając pałeczkami w perkusję.

Słuchacze zwracali uwagę, że choć robot trafia pałeczką w odpowiedni bęben, to rytm i wyczucie muzyczne pozostają poza jego zasięgiem. Mówiąc prościej - potrafi "wybić" dźwięki, ale nie w sposób, który tworzyłby muzykę.

Mimo krytyki twórcy projektu nie zamierzają się poddać. Kolejnym krokiem ma być przeniesienie algorytmu z symulacji na prawdziwy sprzęt. Badacze chcą też nauczyć robota improwizacji, czyli dostosowywania gry do tego, co dzieje się w muzyce w czasie rzeczywistym.

"[...] Naszym celem jest również nauczenie robota improwizacji i dostosowywania stylu gry zamiast ścisłego przestrzegania "ustalonego schematu gry na perkusji". Na przykład moglibyśmy umożliwić robotowi dostosowywanie tempa gry w locie na podstawie sygnałów muzycznych - zasadniczo dając mu możliwość "odczuwania" muzyki i reagowania na nią tak jak ludzki perkusista"

Robot Drummer może więc być początkiem badań nad udziałem maszyn w muzyce. Ale na razie, zamiast rewolucji, mamy do czynienia raczej z zabawną ciekawostką. Jeśli androidy mają kiedykolwiek dołączyć do zespołów rockowych, czeka je jeszcze długa droga - i dużo ćwiczeń.

Malwina Kuśmierek 19.08.2025 10:37

