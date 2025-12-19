Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią

Ładowanie...

Święta są już za moment, a lista prezentów wciąż nie jest domknięta? To wcale nie musi oznaczać kompromisów ani nerwowych wizyt w zatłoczonych sklepach. Na Allegro wciąż czekają tysiące produktów z oznaczeniem „dostawa przed świętami”, które można zamówić dosłownie na ostatnią chwilę i mieć pewność, że zdążą dotrzeć pod choinkę.



By trochę pomóc, przygotowaliśmy prezentownik last minute - zestaw sprawdzonych pomysłów na prezenty, które mają sens, są praktyczne i nie wyglądają jak kupione w panice. A co najważniejsze, dotrą jeszcze przed pierwszą gwiazdką.

REKLAMA

Bieżnia domowa elektryczna Slim WalkingPad F2200

WalkingPad F2200 to kompaktowa bieżnia, która świetnie sprawdzi się jako prezent dla osób pracujących z domu i spędzających długie godziny przy biurku. Ma zaledwie 13 cm wysokości, dzięki czemu łatwo ją wsunąć pod łóżko lub ustawić w pionie, gdy nie jest używana. Cicha praca (ok. 55 dB) pozwala na spokojny marsz nawet w trakcie pracy zdalnej czy rozmów online. Prosta obsługa pilotem i gotowość do użycia od razu po wyjęciu z pudełka sprawiają, że to prezent gotowy do użycia od razu po ostatnim spotkaniu z rodziną - a dzięki oznaczeniu dostawy przed świętami zdąży trafić pod choinkę.

SPRAWDŹ OFERTĘ Bieżnia domowa elektryczna Slim WalkingPad F2200 Allegro

Smartband Huawei Band 8

Huawei Band 8 to lekka i smukła opaska, która dobrze sprawdzi się jako prezent dla amatora aktywności na świeżym powietrzu i codziennego ruchu. Duży ekran AMOLED ułatwia odczyt danych, a ponad 100 trybów sportowych pozwala śledzić różne formy aktywności - od spacerów po treningi fitness. Opaska monitoruje sen, tętno, stres i saturację, pomagając lepiej zadbać o zdrowie. Bateria wytrzymująca nawet do dwóch tygodni sprawia, że nie trzeba pamiętać o częstym ładowaniu. To bezpieczny prezent last minute, który dzięki szybkiej dostawie spokojnie zdąży na święta - i będzie cieszyć długie miesiące po świętach.

SPRAWDŹ OFERTĘ Smartband Huawei Band 8 Allegro

Inteligentna waga łazienkowa Xiaomi Smart Scale S200

Xiaomi Smart Scale S200 to coś więcej niż zwykła waga - to trafiony prezent dla osoby, która wraz z nowym rokiem planuje zadbać o zdrowie i formę. Oprócz masy ciała mierzy m.in. BMI i testuje równowagę, a wszystkie dane synchronizuje z aplikacją Xiaomi Home. Precyzyjny czujnik wykrywa nawet niewielkie zmiany wagi, co docenią osoby na diecie lub w trakcie treningów. Obsługa wielu użytkowników sprawia, że z jednego urządzenia może korzystać cała rodzina. Taki prezent idealnie wpisuje się w klimat "od stycznia zaczynam", a jednocześnie zdąży dojechać przed Wigilią.

SPRAWDŹ OFERTĘ Inteligentna Waga Łazienkowa Xiaomi Smart Scale S200 Allegro

Zestaw narzędzi Vorel 216 elementów

Zestaw narzędzi Vorel z 216 elementami to praktyczny prezent dla majsterkowicza, który lubi mieć pod ręką odpowiednie narzędzia do każdej drobnej naprawy. Różne rozmiary nasadek, grzechotki i akcesoria pozwalają na drobne naprawy, prace montażowe i podstawowe działania mechaniczne. Narzędzia wykonano z wytrzymałych materiałów, co przekłada się na ich trwałość. To praktyczny prezent, który naprawdę się przyda, zamiast trafić na dno szafy. A dzięki ofercie z dostawą przed świętami - idealny wybór na ostatnią chwilę.

SPRAWDŹ OFERTĘ Zestaw narzędzi Vorel 216 elementów Allegro

Więcej świątecznych inspiracji:

Rower stacjonarny magnetyczny One S Zipro

Rower stacjonarny One S Zipro to dobry pomysł na prezent dla kogoś, kto chce zacząć regularnie się ruszać bez wychodzenia z domu. Magnetyczny system oporu z ośmioma poziomami regulacji pozwala dopasować intensywność ćwiczeń do kondycji użytkownika. Czytelny komputer treningowy pokazuje czas, dystans, prędkość, kalorie i puls, pomagając kontrolować postępy. Cicha i płynna praca sprawia, że rowerek dobrze sprawdzi się nawet w niewielkim mieszkaniu. To prezent, który nie tylko motywuje do ruchu, ale też dotrze do ciebie przed pierwszą gwiazdką.

SPRAWDŹ OFERTĘ Rower stacjonarny magnetyczny One S Zipro Allegro

Bezprzewodowa pompka elektryczna - kompresor 4500 mAh

Ta bezprzewodowa pompka elektryczna to świetny prezent dla rowerzysty, motocyklisty albo osoby, która regularnie pompuje piłki, opony czy materace. Oferuje maksymalne ciśnienie 150 PSI i automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionej wartości. Czytelny ekran LCD pozwala na bieżąco kontrolować parametry, a różne tryby ułatwiają pompowanie opon samochodowych, rowerowych czy piłek. Dodatkowe funkcje, takie jak latarka LED czy możliwość użycia jako awaryjnego powerbanku, zwiększają jej uniwersalność. To praktyczny prezent, który - co ważniejsze - może dotrzeć jeszcze przed świętami.

SPRAWDŹ OFERTĘ Bezprzewodowa pompka elektryczna - kompresor 4500 mAh Allegro

Słuchawki bezprzewodowe Sony WH-CH520

Sony WH-CH520 to lekkie słuchawki nauszne z łącznością Bluetooth 5.2, które będą uniwersalnym prezentem dla miłośników muzyki w każdym wieku. Na jednym ładowaniu potrafią działać nawet do 50 godzin, co docenią zarówno uczniowie, jak i dorośli użytkownicy. Wbudowany mikrofon i obsługa asystentów głosowych ułatwiają rozmowy i codzienne korzystanie. Miękkie nauszniki zapewniają komfort nawet przy dłuższym słuchaniu. To uniwersalny prezent last minute, który dzięki szybkiej dostawie zdąży znaleźć się pod choinką - i może stanowić idealny duet wraz z bieżnią lub smartbandem.

SPRAWDŹ OFERTĘ Słuchawki bezprzewodowe Sony WH-CH520 Allegro

Robot interaktywny piesek sterowany pilotem

Interaktywny robopies to nietuzinkowy prezent dla najmłodszych, który łączy ruch, dźwięk i elementy programowania. Reaguje na komendy głosowe w języku polskim, tańczy, chodzi i wykonuje różne sztuczki, zapewniając dzieciom długie godziny zabawy. Sterowanie pilotem pozwala łatwo kontrolować jego zachowanie, a możliwość programowania pobudza kreatywność. To prezent, który angażuje nie tylko dziecko, ale często całą rodzinę. Dzięki dostępności z dostawą przed świętami sprawdzi się idealnie jako prezent od zabieganego chrzestnego lub cioci.

REKLAMA

SPRAWDŹ OFERTĘ Robot interaktywny piesek sterowany pilotem Allegro

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 19.12.2025 12:51

Ładowanie...