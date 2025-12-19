Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią

Prezent na ostatnią chwilę nie musi oznaczać przypadkowego zakupu. Allegro oferuje tysiące propozycji z gwarancją dostawy przed świętami, także z mniej oczywistych kategorii. My wybraliśmy kilka najlepszych z nich.

Malwina Kuśmierek
Pomysl na prezent na ostatnią chwilę
REKLAMA

Święta są już za moment, a lista prezentów wciąż nie jest domknięta? To wcale nie musi oznaczać kompromisów ani nerwowych wizyt w zatłoczonych sklepach. Na Allegro wciąż czekają tysiące produktów z oznaczeniem „dostawa przed świętami”, które można zamówić dosłownie na ostatnią chwilę i mieć pewność, że zdążą dotrzeć pod choinkę.

By trochę pomóc, przygotowaliśmy prezentownik last minute - zestaw sprawdzonych pomysłów na prezenty, które mają sens, są praktyczne i nie wyglądają jak kupione w panice. A co najważniejsze, dotrą jeszcze przed pierwszą gwiazdką.

REKLAMA

Bieżnia domowa elektryczna Slim WalkingPad F2200

WalkingPad F2200 to kompaktowa bieżnia, która świetnie sprawdzi się jako prezent dla osób pracujących z domu i spędzających długie godziny przy biurku. Ma zaledwie 13 cm wysokości, dzięki czemu łatwo ją wsunąć pod łóżko lub ustawić w pionie, gdy nie jest używana. Cicha praca (ok. 55 dB) pozwala na spokojny marsz nawet w trakcie pracy zdalnej czy rozmów online. Prosta obsługa pilotem i gotowość do użycia od razu po wyjęciu z pudełka sprawiają, że to prezent gotowy do użycia od razu po ostatnim spotkaniu z rodziną - a dzięki oznaczeniu dostawy przed świętami zdąży trafić pod choinkę.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Bieżnia domowa elektryczna Slim WalkingPad F2200
Allegro

Smartband Huawei Band 8

Huawei Band 8 to lekka i smukła opaska, która dobrze sprawdzi się jako prezent dla amatora aktywności na świeżym powietrzu i codziennego ruchu. Duży ekran AMOLED ułatwia odczyt danych, a ponad 100 trybów sportowych pozwala śledzić różne formy aktywności - od spacerów po treningi fitness. Opaska monitoruje sen, tętno, stres i saturację, pomagając lepiej zadbać o zdrowie. Bateria wytrzymująca nawet do dwóch tygodni sprawia, że nie trzeba pamiętać o częstym ładowaniu. To bezpieczny prezent last minute, który dzięki szybkiej dostawie spokojnie zdąży na święta - i będzie cieszyć długie miesiące po świętach.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Smartband Huawei Band 8
Allegro

Inteligentna waga łazienkowa Xiaomi Smart Scale S200

Xiaomi Smart Scale S200 to coś więcej niż zwykła waga - to trafiony prezent dla osoby, która wraz z nowym rokiem planuje zadbać o zdrowie i formę. Oprócz masy ciała mierzy m.in. BMI i testuje równowagę, a wszystkie dane synchronizuje z aplikacją Xiaomi Home. Precyzyjny czujnik wykrywa nawet niewielkie zmiany wagi, co docenią osoby na diecie lub w trakcie treningów. Obsługa wielu użytkowników sprawia, że z jednego urządzenia może korzystać cała rodzina. Taki prezent idealnie wpisuje się w klimat "od stycznia zaczynam", a jednocześnie zdąży dojechać przed Wigilią.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Inteligentna Waga Łazienkowa Xiaomi Smart Scale S200
Allegro

Zestaw narzędzi Vorel 216 elementów

Zestaw narzędzi Vorel z 216 elementami to praktyczny prezent dla majsterkowicza, który lubi mieć pod ręką odpowiednie narzędzia do każdej drobnej naprawy. Różne rozmiary nasadek, grzechotki i akcesoria pozwalają na drobne naprawy, prace montażowe i podstawowe działania mechaniczne. Narzędzia wykonano z wytrzymałych materiałów, co przekłada się na ich trwałość. To praktyczny prezent, który naprawdę się przyda, zamiast trafić na dno szafy. A dzięki ofercie z dostawą przed świętami - idealny wybór na ostatnią chwilę.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Zestaw narzędzi Vorel 216 elementów
Allegro

Więcej świątecznych inspiracji:

Rower stacjonarny magnetyczny One S Zipro

Rower stacjonarny One S Zipro to dobry pomysł na prezent dla kogoś, kto chce zacząć regularnie się ruszać bez wychodzenia z domu. Magnetyczny system oporu z ośmioma poziomami regulacji pozwala dopasować intensywność ćwiczeń do kondycji użytkownika. Czytelny komputer treningowy pokazuje czas, dystans, prędkość, kalorie i puls, pomagając kontrolować postępy. Cicha i płynna praca sprawia, że rowerek dobrze sprawdzi się nawet w niewielkim mieszkaniu. To prezent, który nie tylko motywuje do ruchu, ale też dotrze do ciebie przed pierwszą gwiazdką.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Rower stacjonarny magnetyczny One S Zipro
Allegro

Bezprzewodowa pompka elektryczna - kompresor 4500 mAh

Ta bezprzewodowa pompka elektryczna to świetny prezent dla rowerzysty, motocyklisty albo osoby, która regularnie pompuje piłki, opony czy materace. Oferuje maksymalne ciśnienie 150 PSI i automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionej wartości. Czytelny ekran LCD pozwala na bieżąco kontrolować parametry, a różne tryby ułatwiają pompowanie opon samochodowych, rowerowych czy piłek. Dodatkowe funkcje, takie jak latarka LED czy możliwość użycia jako awaryjnego powerbanku, zwiększają jej uniwersalność. To praktyczny prezent, który - co ważniejsze - może dotrzeć jeszcze przed świętami.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Bezprzewodowa pompka elektryczna - kompresor 4500 mAh
Allegro

Słuchawki bezprzewodowe Sony WH-CH520

Sony WH-CH520 to lekkie słuchawki nauszne z łącznością Bluetooth 5.2, które będą uniwersalnym prezentem dla miłośników muzyki w każdym wieku. Na jednym ładowaniu potrafią działać nawet do 50 godzin, co docenią zarówno uczniowie, jak i dorośli użytkownicy. Wbudowany mikrofon i obsługa asystentów głosowych ułatwiają rozmowy i codzienne korzystanie. Miękkie nauszniki zapewniają komfort nawet przy dłuższym słuchaniu. To uniwersalny prezent last minute, który dzięki szybkiej dostawie zdąży znaleźć się pod choinką - i może stanowić idealny duet wraz z bieżnią lub smartbandem.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Słuchawki bezprzewodowe Sony WH-CH520
Allegro

Robot interaktywny piesek sterowany pilotem

Interaktywny robopies to nietuzinkowy prezent dla najmłodszych, który łączy ruch, dźwięk i elementy programowania. Reaguje na komendy głosowe w języku polskim, tańczy, chodzi i wykonuje różne sztuczki, zapewniając dzieciom długie godziny zabawy. Sterowanie pilotem pozwala łatwo kontrolować jego zachowanie, a możliwość programowania pobudza kreatywność. To prezent, który angażuje nie tylko dziecko, ale często całą rodzinę. Dzięki dostępności z dostawą przed świętami sprawdzi się idealnie jako prezent od zabieganego chrzestnego lub cioci.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Robot interaktywny piesek sterowany pilotem
Allegro
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
19.12.2025 12:51
Tagi: Allegroboże narodzeniepomysł na prezentprezentyZakupy online
Najnowsze
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
7:43
Zapłać, żeby linkować. Facebook oszalał
Aktualizacja: 2025-12-18T07:43:34+01:00
6:11
Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:11
Inne lodowce topnieją, ten nie. Trop prowadzi przez 105 metrów lodu
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:04
Chiny wiercą w Himalajach. "Przepis na kataklizm"
Aktualizacja: 2025-12-18T06:04:00+01:00
6:02
Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:02:00+01:00
6:00
Polska to kręgosłup NATO. Generał tłumaczy, dlaczego pełnimy kluczową rolę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:00:00+01:00
21:00
Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego
Aktualizacja: 2025-12-17T21:00:31+01:00
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00
18:42
Następca Skyrima? Bethesda bez litości
Aktualizacja: 2025-12-17T18:42:25+01:00
18:30
Rosomak dostaje nowe życie. Świetna wiadomość dla polskiej armii
Aktualizacja: 2025-12-17T18:30:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA