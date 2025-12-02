Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach

Ładowanie...

Święta to idealny moment, żeby podarować komuś coś praktycznego, a jednocześnie trochę wyjątkowego - i właśnie dlatego smartwatch na święta tak często okazuje się strzałem w dziesiątkę. To prezent, który realnie ułatwia codzienne życie: pomaga zadbać o zdrowie, zmotywować się do ruchu, szybciej ogarniać powiadomienia i po prostu być bardziej "na bieżąco". Jeśli więc szukasz pomysłu na prezent, który nie skończy na dnie szuflady, smartwatch jest jedną z najbezpieczniejszych opcji.

W tym zestawieniu zebraliśmy modele, które - na bazie wieloletnich testów, porównań i doświadczeń z dziesiątkami urządzeń - możemy polecić w ciemno. Przeprowadzimy Cię przez wybory dopasowane do konkretnych scenariuszy: od najlepszego uniwersalnego modelu, przez propozycje "dla niej" i "dla niego", aż po zegarki stworzone dla sportowców czy posiadaczy konkretnych smartfonów. Jeśli chcesz wybrać najlepszy prezent i mieć pewność, że trafi w gust obdarowanej osoby, ta lista zrobi za Ciebie większość roboty.

Jaki smartwatch na święta? Przedownik po najlepszych prezentach:

Najlepszy smartwatch ogólnie: Huawei GT Watch 6

Huawei GT Watch 6

Huawei Watch GT 6 to bezpieczny wybór na prezent świąteczny, zwłaszcza wtedy, gdy nie do końca wiesz, czego potrzebuje obdarowana osoba. Zegarek działa zarówno z Androidem, jak i iOS, a szeroki wybór wersji - od eleganckiej 41 mm po bardziej klasyczną lub sportową 46 mm - pozwala dopasować go do gustu i stylu użytkownika. W codziennym korzystaniu oferuje wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnego smartwatcha: czytelny ekran AMOLED, płatności zbliżeniowe, odbieranie połączeń i dużą baterię, która wytrzymuje nawet do trzech tygodni w zależności od wariantu. Do tego dochodzi mocny zestaw funkcji zdrowotnych TruSense oraz ponad sto trybów sportowych, dzięki którym zegarek sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas treningu. To propozycja uniwersalna, praktyczna i łatwa do pokochania - dokładnie taka, jakiej potrzebujesz, gdy prezent ma po prostu trafić w gust.

Najlepszy smartwatch dla niej: Garmin Lily 2

Garmin Lily 2

Garmin Lily 2 to propozycja idealna na świąteczny prezent dla kobiety, która ceni subtelny, delikatny design, ale nie chce rezygnować z możliwości nowoczesnego smartwatcha. Jego kompaktowa koperta i charakterystyczna, wzorzysta soczewka nadają mu biżuteryjnego charakteru, a ukryty wyświetlacz pozostaje niewidoczny, dopóki faktycznie nie jest potrzebny. Zegarek śledzi tętno, sen i poziom energii, oferuje funkcje dedykowane kobietom oraz zapewnia do dziewięciu dni działania na jednym ładowaniu. Dzięki zgodności z Androidem i iPhone’em łatwo połączyć go z dowolnym telefonem, a powiadomienia i połączenia są wygodnie dostępne na nadgarstku. Dodatkowo Lily 2 obsługuje Garmin Pay, co pozwala płacić w biegu bez wyciągania portfela, a wbudowane tryby sportowe wspierają codzienną aktywność. To smartwatch, który wygląda jak dodatek do torebki, a jednocześnie oferuje pełen zestaw funkcji potrzebnych na co dzień.

Najlepszy smartwatch dla niego: Galaxy Watch 8 Classic lub Garmin Forerunner 265

Galaxy Watch 8 Classic to bardzo mocny kandydat na świąteczny prezent "dla niego", jeśli szukasz zegarka łączącego męski wygląd z zaawansowanymi funkcjami. Duża koperta z obrotowym pierścieniem i klasyczne kolory (czerń, biel) sprawiają, że zegarek wygląda jak elegancki, cięższy czasomierz, a nie typowy gadżet fitness. Jednocześnie to pełnoprawny smartwatch z jasnym ekranem do 3000 nitów, asystentem Gemini na nadgarstku, rozbudowanymi funkcjami snu, treningu i zdrowia, w tym EKG, monitorowaniem ciśnienia, obciążenia naczyniowego czy ryzyka bezdechu. Dla użytkownika telefonu Samsung otrzymujemy dodatkowo najlepszą integrację z ekosystemem - od Samsung Health po zaawansowane pomiary i wygodne odpowiadanie na powiadomienia. To dobry wybór zarówno dla kogoś, kto lubi garnitur, jak i dla osoby, która biega, jeździ na rowerze i lubi mieć swoje "centrum dowodzenia" na nadgarstku.

Jeśli obdarowany nie korzysta ze smartfona Samsunga albo bardziej niż na funkcjach smart zależy mu na sporcie, świetną alternatywą będzie Garmin Forerunner 265.

To lekki, ale wyraźnie "męski" zegarek z ekranem AMOLED, wielopasmowym GPS i szeregiem profili treningowych przygotowanych pod bieganie, kolarstwo, pływanie czy trening siłowy. Zaprojektowano go tak, by prowadził użytkownika do konkretnych celów: ma codzienne sugestie treningowe, raport poranny, ocenę gotowości do wysiłku i zaawansowane dane biegowe, a do tego długi czas pracy na baterii w trybie zegarka i GPS. Forerunner 265 współpracuje z Androidem i iOS, obsługuje płatności Garmin Pay oraz muzykę z nadgarstka, więc nie jest tylko 'zegarkiem dla zawodowców", ale wygodnym towarzyszem na co dzień. To dobry prezent dla faceta, który regularnie trenuje, albo po prostu lubi mieć precyzyjne liczby zamiast ogólnych podpowiedzi.

Najlepszy smartwatch dla posiadaczy smartfonów Samsung: Galaxy Watch 8

Galaxy Watch 8

Galaxy Watch 8 to oczywisty kandydat na świąteczny prezent dla kogoś, kto korzysta ze smartfona Samsunga - to zegarek, który po prostu najlepiej "dogaduje się" z Galaxy. Jest smukły, lekki i dostępny w dwóch rozmiarach, więc bez problemu dopasujesz go do nadgarstka. Dzięki sparowaniu z telefonem Samsung dostajesz pełnię możliwości: rozbudowane monitorowanie snu z trenerem, wyniki energii oparte na Galaxy AI, śledzenie treningów z GPS i osobistym trenerem biegania oraz zaawansowane funkcje zdrowotne, takie jak EKG, pomiar ciśnienia czy analiza obciążenia naczyniowego. To dobry wybór dla kogoś, kto chce jednego urządzenia do wszystkiego - powiadomień, płatności, fitnessu, snu i kontroli zdrowia w aplikacji Samsung Health. Jeśli szukasz prezentu, który wykorzysta pełen potencjał ekosystemu Samsunga i będzie używany codziennie, Galaxy Watch 8 jest najlepszym smartwatchem pod choinkę.

Najlepszy smartwatch dla posiadaczy iPhone'ów: Apple Watch Series 11 lub SE 3

Apple Watch Series 11 to najprostsza decyzja, gdy masz tylko jedną informację: "osoba obdarowywana używa iPhone’a i chce smartwatcha". To najnowszy podstawowy smartwatch Apple'a, z dopracowaną ergonomią do noszenia przez całą dobę, mocnym zestawem funkcji zdrowotnych (EKG, parametry życiowe, sen, temperatura, śledzenie cyklu) i ekranem odporniejszym na zarysowania niż w Series 10. Dzięki jasnemu, niegasnącemu wyświetlaczowi Retina i pełnej integracji z aplikacją Fitness oraz resztą ekosystemu Apple, zegarek sprawdzi się zarówno u osoby, która dużo trenuje, jak i u kogoś, kto po prostu chce wygodnie odbierać powiadomienia, płacić zegarkiem i mieć pod ręką funkcje bezpieczeństwa. Do tego dochodzi szeroki wybór wariantów kolorystycznych, materiałów koperty i pasków, więc łatwo dobrać konfigurację pod styl osoby obdarowywanej. To bezpieczny, "domyślny" prezent świąteczny dla posiadacza iPhone’a, który ma dać maksimum możliwości bez zastanawiania się nad szczegółami.

Jeżeli jednak budżet na prezent jest nieco niższy, bardzo rozsądną alternatywą pozostaje Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE 3

Ten model korzysta z tego samego czipu S10 co Series 11, oferuje niegasnący wyświetlacz Retina do 1000 nitów, czujnik temperatury, monitorowanie snu i wsparcie dla śledzenia cyklu oraz bezdechu sennego, więc pod względem podstawowych funkcji zdrowotnych i fitnessowych wciąż jest "prawdziwym Apple Watchem". Zegarek zupełnie jak droższe modele pozwala wygodnie dzwonić, dyktować wiadomości, korzystać z muzyki i podcastów prosto z nadgarstka, a wodoodporność do 50 metrów sprawia, że nada się także dla osób lubiących basen czy sport na wodzie. SE 3 wspiera te same kluczowe funkcje bezpieczeństwa co droższe modele - Połączenia Alarmowe SOS, wykrywanie upadków i wypadków, "Daj znać" czy Ślad w Kompasie. To świetny wybór na prezent dla użytkownika iPhone’a, który ma dostać zegarek "od Apple'a", ale niekoniecznie potrzebuje pełnego pakietu bajerów z Series 11 (albo ty niekoniecznie masz na nie budżet).

Najlepszy, gdy masz mały budżet i/lub osoba obdarowywana nigdy nie miała smartwatcha: Xiaomi Mi Band 10

Xiaomi Mi Band 10

Xiaomi Mi Band 10 to idealny prezent świąteczny, jeśli masz niewielki budżet albo obdarowywana osoba nigdy wcześniej nie nosiła smartwatcha i nie chcesz ryzykować nietrafionym wyborem. To lekka, prosta w obsłudze opaska, która daje przedsmak możliwości pełnoprawnego zegarka: ma duży i jasny ekran AMOLED, śledzi sen, tętno i poziom stresu, a ponad 150 trybów sportowych pozwala sprawdzić, czy taka forma monitorowania aktywności w ogóle komuś odpowiada. Bateria wystarcza na wiele dni pracy, wodoodporność 5ATM daje swobodę na basenie, a kompatybilność z Androidem i iOS sprawia, że podłączysz ją do każdego telefonu. Jednocześnie to urządzenie, które motywuje do ruchu i wspiera wyrabianie zdrowych nawyków, bez przytłaczania nadmiarem funkcji. Mi Band 10 to bezpieczny, niedrogi prezent, który pozwoli sprawdzić "czy smartwatch to coś dla mnie" - i często okazuje się pierwszym krokiem do czegoś większego.

Co jeszcze? Czyli jakie akcesoria do smartwatcha możesz podarować

Jeśli chcesz domknąć prezent czymś praktycznym, akcesoria do smartwatcha sprawdzają się zaskakująco dobrze. Najczęściej wybierane są dodatkowe paski - bo nawet najnudniejszy zegarek potrafi wyglądać zupełnie inaczej, gdy zmienisz silikon na bransoletę albo bardziej miękką opaskę do codziennego noszenia. To nieduży wydatek, a daje obdarowanej osobie realne poczucie, że zegarek "żyje" razem z jej stylem. Warto też rozważyć szkło lub etui ochronne, szczególnie jeśli prezent trafi do kogoś aktywnego albo do osoby, która raczej nie zdejmie zegarka pod prysznic. Jeśli chcesz iść w stronę maksymalnej wygody, dobrym dodatkiem będzie druga ładowarka - jedna zostaje przy łóżku, druga trafia do torby albo na biurko i temat "zapomniałem ładowarki" znika z życia. To proste dodatki, ale w praktyce sprawiają, że prezent staje się pełniejszy i od razu gotowy do użycia na co dzień.

02.12.2025

